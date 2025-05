Espanyol e Barcelona já estão escalados para o dérbi que pode definir o campeão de La Liga. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol e acontece nesta quinta-feira (15), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona. Hansi Flick promoveu mudanças no time, principalmente na defesa, e conta com o retorno de Robert Lewandowski ao time titular após um longo período fora por lesão.

O Barcelona só precisa de uma simples vitória contra o rival da cidade para se sagrar campeão de La Liga. Com o triunfo, o clube chega a 85 pontos e, dessa forma, o Real Madrid não conseguiria mais alcançar a liderança. Faltando duas rodadas para o fim do Campeonato, os Merengues só conseguem chegar a 84 pontos caso vençam seus últimos compromissos.

🔵🔴 Escalação do Barcelona para o duelo com o Espanyol

Escalações: Ronald Araújo será titular do Barcelona contra o Espanyol nesta quinta-feira (Reprodução/Twitter Ronald Araújo)

⚽ GOL: Wojciech Szczesny

⚽ LTD: Eric García

⚽ ZAG: Ronald Araújo

⚽ ZAG: Christensen

⚽ LTE: Gerard Martín

⚽ MEI: Frenkie de Jong

⚽ MEI: Pedri

⚽ MEI: Dani Olmo

⚽ PTD: Lamine Yamal

⚽ PTE: Raphinha

⚽ CAT: Robert Lewandowski

Escalação do Espanyol para o jogo contra o Barcelona

⚽ GOL: Joan Garcia

⚽ LTD: El Hilali

⚽ ZAG: Kumbulla

⚽ ZAG: Cabrera

⚽ LTE: C. Romero

⚽ MEI: Urko

⚽ MEI: Pollozano

⚽ MEI: Edu Expósito

⚽ ATA: A. Roca

⚽ ATA: Puado

⚽ ATA: Roberto

As escalações de Espanyol e Barcelona estão na mesa. As equipes se enfrentam no Dérbi Catalão válido pela 36ª rodada de La Liga. A partida acontece nesta quinta-feira (15), no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona (ESP), às 16h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (serviço de streaming).

