Escalações de Dinamarca x Portugal: Cristiano Ronaldo será titular?

As seleções de Dinamarca e Portugal estão definidas para o confronto válido pela ida das quartas de final da Nations League. A bola rola para o duelo às 16h45 (de Brasília) desta quinta-feira (20), com as duas mirando a vantagem para a volta, em três dias.

Como não poderia deixar de ser, a Seleção das Quinas confirmou a titularidade de Cristiano Ronaldo para o embate. O astro foi o artilheiro da fase de grupos da competição, com cinco gols em seis jogos, e é a esperança de bolas na rede para o compromisso desta quinta, formando trio de ataque com Rafael Leão e Pedro Neto.

Já os donos da casa contam com uma noite inspirada no Parken Stadion, em Copenhague, mas terão alguns problemas para resolver. Hojbjerg e Roerslev foram cortados da convocação por lesão, o que levou o técnico Brian Riemer a resolver problemas no 11 inicial.

⚽ As escalações de Dinamarca e Portugal para o confronto

DINAMARCA (Técnico: Brian Riemer)

GOL: Kasper Schmeichel

LTD: Gustav Isaksen

ZAG: Rasmus Kristensen

ZAG: Jannik Vestergaard

ZAG: Joachim Andersen

LTE: Joakim Maehle

MEI: Morten Hjulmand

MEI: Christian Norgaard

MEI: Christian Eriksen

ATA: Mika Biereth

ATA: Jesper Lindstrom

PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez)

GOL: Diogo Costa

LTD: Diogo Dalot

ZAG: Rúben Dias

ZAG: Renato Veiga

LTE: Nuno Mendes

VOL: Vitinha

VOL: João Neves

MEI: Bruno Fernandes

ATD: Pedro Neto

ATE: Rafael Leão

CTA: Cristiano Ronaldo