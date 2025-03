Técnico da Dinamarca esnoba Cristiano Ronaldo: ‘Não é mais o mesmo’

Técnico da Dinamarca, Brian Riemer esnobou Cristiano Ronaldo na véspera do confronto com Portugal, pelas quartas de final da Liga das Nações. No entanto, o treinador ressaltou o poder de finalização do atacante do Al-Nassr.

- Ele já não é o mesmo, mas tornou-se um nove clássico com muita qualidade dentro da área. Tem uma técnica de finalização que poucos têm. Mas não é o único na equipe. O Bruno Fernandes e o Rafael Leão também precisam ser parados, por isso não é tão fácil.

Apesar de elogiar a equipe de Cristiano Ronaldo, Brian Riemer deu a receita para a Dinamarca vencer Portugal em busca de uma vaga na semifinal da Nations League. O comandante quer garantir um bom resultado em casa para chegar em Lisboa com uma vantagem no placar.

- Temos que pressionar e ser agressivos. Não estamos aqui para nos defender. Temos que parar alguns jogadores que podem decidir jogos por si só. Depois, temos que aproveitar as oportunidades que vamos ter para marcar. Não vamos ter dez chances para fazer. Temos que garantir que continua tudo em aberto depois de amanhã.

Nesta quinta-feira (20), Portugal visita a Dinamarca, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações, às 16h45 (de Brasília). Roberto Martínez conta com Cristiano Ronaldo como uma de suas principais peças do elenco, sendo titular em diversas oportunidades com o técnico espanhol.