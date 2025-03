Escalações de Atlético de Madrid e Real Madrid: Mbappé joga?

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), por uma vaga nas quartas de final da Champions League. Os Merengues venceram o primeiro jogo na última semana por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, e agora, precisam apenas de um empate, enquanto os Colchoneros contam com a força da torcida no Metropolitano para remontar diante do maior rival.

As notícias são boas para o time comandado por Carlo Ancelotti. Além da vantagem no marcador, o comandante tem confirmada a presença de Kylian Mbappé no jogo de volta. O atacante havia deixado o duelo com o Rayo Vallecano com dores no tornozelo após uma dividida, mas estará à disposição para o embate continental.

Pelo lado do Atleti, Diego Simeone não teve sustos, apesar da derrota para o Getafe no domingo (9) sofrendo dois gols já depois dos 40 minutos da segunda etapa. Com três dias de espaço para recuperar a forma, o argentino recolocará os titulares que poupou em La Liga em busca de uma virada em casa.

⚽ As prováveis escalações de Real Madrid e Atlético de Madrid

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

GOL: Thibaut Courtois

LTD: Federico Valverde

ZAG: Raúl Asencio

ZAG: Antonio Rüdiger

LTE: Ferland Mendy

MEI: Aurélien Tchouaméni

MEI: Jude Bellingham

MEI: Luka Modric

PTD: Rodrygo

PTE: Vinícius Jr

CTA: Kylian Mbappé

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone:)

GOL: Jan Oblak

LTD: Marcos Llorente

ZAG: Josema Giménez

ZAG: Clement Lenglet

LTE: Javi Galán

MEI: Giuliano Simeone

MEI: Rodrigo de Paul

MEI: Pablo Barrios

MEI: Samuel Lino

ATA: Antoine Griezmann

ATA: Julián Álvarez

