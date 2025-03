Endrick é o único não europeu entre os sub-21 com maior salário na Europa

Um dos nomes mais midiáticos e promissores do futebol mundial, o atacante brasileiro Endrick ainda busca espaço no Real Madrid, mas já recebe um salário milionário no clube espanhol. A joia, de 18 anos, é o único não europeu a figurar a lista dos 15 jogadores mais bem pagos na Europa com 21 anos ou menos.

De acordo com informações do site "Capology", especializado em finanças do futebol, Endrick assinou um contrato válido até junho de 2030 e recebe um salário anual bruto de 4,16 milhões de euros. No total, ao longo dos seis anos de vínculo, o atacante poderá acumular cerca de 24,96 milhões de euros (R$ 152 milhões) em salários. Isso equivale a:

80 mil euros (R$ 490 mil) por semana 💶

💶 333 mil euros (R$ 2,1 milhões) por mês 📆

📆 Mais de R$ 25 milhões por ano 💰

Esse número coloca o atacante como o 14º jogador mais bem pago do futebol europeu, considerando apenas os atletas com 21 anos ou menos. Ainda segundo o site especializado no mundo financeiro do futebol, quem aparece na primeira colocação é seu companheiro de Real Madrid, Jude Bellingham. O inglês tem um salário de 20,83 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 130,4 milhões).

Dos sul-americanos, Endrick lidera o maior salário. Logo atrás, vem o argentino Matías Soulé, da Roma, que recebe 3,7 milhões de euros (R$ 23,2 milhões). Lucas Beraldo, do Paris Saint-Germain, vem na sequência, com 3,27 milhões de euros (R$ 20,5 milhões).

Considerando apenas os jogadores com 18 anos - mesma idade de Endrick - o atacante do Real Madrid é o terceiro mais bem pago, atrás apenas do defensor francês Zaire-Emery, do PSG, e o inglês Archie Gray, do Tottenham Hotspur.

Endrick comemora gol do Real Madrid contra o Leganés (Foto: Javier Soriano/AFP)

Os 15 jogadores sub-21 com os maiores salários do futebol europeu

1 - Jude Bellingham - (21 anos, Real Madrid): R$ 130,4 milhões 2 - Jamal Musiala (21 anos, Bayern de Munique): R$ 117,8 milhões 3 - Gavi (20 anos, Barcelona): R$ 58,8 milhões 4 - João Neves (20 anos, PSG): R$ 56,4 milhões 5 - Zaire-Emery (18 anos, PSG): R$ 52,6 milhões 6 - Leny Yoro (19 anos, Manchester United): R$ 44,57 milhões 7 - Levi Colwill (21 anos, Chelsea): R$ 38,74 milhões 8 - Xavi Simons (21 anos, RB Leipzig): R$ 37,6 milhões 9 - Benjamin Sesko (21 anos, RB Leipzig): R$ 35,4 milhões 10 - Arda Güler (19 anos, Real Madrid): R$ 32,6 milhões 11 - Mathys Tel (19 anos, Tottenham): R$ 31 milhões 12 - Archie Gray (18 anos, Tottenham): R$ 29 milhões 13 - Florian Wirtz (21 anos, Leverkusen): R$ 28,2 milhões 14 - Endrick (18 anos, Real Madrid): R$ 26 milhões 15 - Fermín López (21 anos, Barcelona): R$ 25 milhões

📈 Possível valorização salarial

Caso tenha um bom desempenho em campo e ganhe mais protagonismo no time, Endrick poderá receber uma valorização salarial nas próximas temporadas. O Real Madrid costuma premiar seus principais jogadores com aumentos salariais e renovações de contrato, como já fez com Vini Jr e Rodrygo. Se continuar evoluindo, o jovem atacante poderá ver seus rendimentos crescerem significativamente nos próximos anos.