De onde vem o dinheiro de Florentino Pérez? Entenda fortuna bilionária

Nesta quarta-feira (12), o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid no jogo de volta das oitavas da Champions League. Além da rivalidade em campo, destaca-se a figura de Florentino Pérez, presidente do clube merengue e empresário de sucesso, com uma fortuna estimada em US$ 3,4 bilhões (cerca de R$ 20 bilhões na cotação atual).​



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Mas, afinal, qual a origem da fortura do dirigente? Abaixo, o Lance! Biz apresenta os detalhes.

Formação e início de carreira 🎓

Florentino Pérez nasceu em 8 de março de 1947, em Madrid. Formou-se em Engenharia de Caminhos, Canais e Portos pela Universidade Politécnica de Madrid em 1970. Antes de ingressar no mundo empresarial, atuou na administração pública espanhola, ocupando cargos como delegado de Serviços de Saneamento e Meio Ambiente de Madrid e diretor-geral de Infraestruturas de Transporte do Ministério dos Transportes.

Ascensão no setor da construção 🏗️

Em 1983, Pérez foi nomeado vice-presidente da empresa de construção Padrós SA. Em 1991, ingressou no conselho de administração da Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE), uma empresa francesa de construção pertencente ao grupo OCISA. No ano seguinte, tornou-se presidente da OCISA. Em 1997, liderou a fusão que resultou na criação do Grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios), uma das maiores empresas de construção e serviços da Espanha, atuando em cerca de 50 países e empregando aproximadamente 120.000 pessoas.

continua após a publicidade

Fortuna e posição entre os mais ricos da Espanha 💶

A liderança de Pérez no Grupo ACS contribuiu significativamente para sua fortuna pessoal. Em 2023, sua riqueza foi estimada em 2 bilhões de euros, posicionando-o como a 17ª pessoa mais rica da Espanha, segundo a revista Forbes.

Liderança no Real Madrid ⚽

Além de sua carreira empresarial, Florentino Pérez é amplamente conhecido por sua atuação como presidente do Real Madrid. Assumiu o cargo pela primeira vez em 2000, implementando a política dos "Galácticos", que trouxe estrelas do futebol mundial para o clube. Após um período afastado, retornou à presidência em 2009 e continua no cargo desde então, contribuindo para o sucesso esportivo e financeiro do clube.​

continua após a publicidade