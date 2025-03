O jogo decisivo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Champions, amplia a responsabilidade para Vini Jr. O brasileiro não apresenta números expressivos diante do rival local, e vê a pressão aumentar diante de críticas de torcedores e da imprensa espanhola.

Desde a chegada de Kylian Mbappé, o camisa 7 ainda não encontrou seu posicionamento ideal, flutuando entre a ponta-esquerda e o centro do ataque, em costumeiras trocas de função com o companheiro. Porém, a equipe não consegue dominar suas partidas como em outras ocasiões, quando contava com um camisa 9 fixo. Por isso, as obrigações aumentam sobre o lado individual, que parece ser escondido no oculto por Vinícius quando o assunto é Dérbi de Madri.

A primeira tinta de caneta gasta na história de Vini com os Merengues foi justamente diante do clube rojiblanco. No dia 29 de setembro de 2018, o ex-Flamengo estreou nos profissionais após meses de experiência com o time B, ganhando três minutos de oportunidade ao sair do banco em clássico sem gols no Santiago Bernabéu. Entretanto, para desencantar no confronto, foram necessários mais de quatro anos.

O primeiro gol do atacante contra o Atleti aconteceu em confronto pela Copa do Rei de 2022-23. Depois de sofrer ataques de ódio, com um boneco pendurado como simulação de enforcamento em uma ponte da cidade, Vini Jr balançou as redes já no último minuto da prorrogação, sacramentando a vitória por 3 a 1 e a classificação rumo às semifinais.

Entretanto, ao massificar o olhar para o retrospecto geral, o desempenho não agrada. Esta foi a única participação direta em gols no confronto, dentro de um passado de 18 embates. No Riyadh Air Metropolitano, palco do embate desta quarta-feira (12), o brasileiro ainda não desencantou em uma passagem de seis anos e meio pela Espanha.

🔰 Decisivo na Champions? Os números de Vini Jr em Real x Atlético

18 jogos

1 gol

0 assistências

8 vitórias

8 empates

2 derrotas

A pressão, portanto, saltou de nível em meio à decisão continental. Ao Real Madrid, basta um empate para avançar na competição rumo às quartas de final, já que venceu o duelo de ida no Santiago Bernabéu por 2 a 1. Para o Atlético de Diego Simeone, será necessário vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar com a bola rolando; um tento de distância levará o duelo à prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.