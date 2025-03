Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madrid. O confronto válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League terá transmissão ao vivo do Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

O Atlético de Madrid precisa vencer o jogo em casa por, pelo menos, dois gols para tirar a vantagem dos merengues e continuar na competição. O único desfalque confirmado para a partida é o meia Koke, por lesão. Rodrigo de Paul e Lenglet, são dúvidas.

O Real Madrid, por sua vez, conseguiu a vitória em casa e vem com força máxima para tentar minimizar os colchoneros. A novidade para a partida é o retorno de Bellingham, que cumpriu suspensão e pode deixar Brahim Díaz de fora.

Vini Jr. discutiu com Koke em meio ao clássico (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Confira todas as informações do jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid (onde assistir, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO DE MADRID X REAL MADRID

OITAVAS DE FINAL (JOGO DE VOLTA) - CHAMPIONS LEAGUE

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 12 de março de 2025, às 17h00;

📍 Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madrid;

📺 Onde assistir: Max (serviço de streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Gimenez, Le Normand e Javi Galan; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, De Paul e Samuel Lino; Julian Alvarez e Antoine Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

REAL MADRID: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rudiger e Ferland Mendy; Tchouameni e Camavinga; Rodrygo, Jude Bellingham e Vini Jr; Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.