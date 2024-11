Youtuber entra em campo e enfrenta Vélez Sársfield no Campeonato Argentino

A partida entre Deportivo Riestra e Vélez Sarsfield foi protagonizada pela atuação de um youtuber no campo de jogo. Spreen, um influenciador de 24 anos, que conta com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e 7,75 milhões no Youtube, começou o jogo como titular, nesta segunda-feira (11). Ele foi substituído com 1 minuto de jogo.

Ação de Marketing do Deportivo Riestra

O jovem ficou em campo por apenas um minto. Apesar disso, o youtuber treinou com o clube durante a semana. Spreen é dono na empresa de bebibas "Speed", que é patrocinadora do clube argentino. O Deportivo Riestra é um time com menos expressão na Argentina, que tem buscado ações para se promover.

O nome de Spreen, como é conhecido, na verdade é Iván Buhajeruk. A partida terminou em 1 a 1, sem gols do youtuber, é claro, que saiu com um minuto de partida. O Deportivo empatou o jogo, com Nicolás Caro, aos 64 minutos. O Vélez tinha saído na frente, com um gol de pênalti, convertido por Braian Romero.

A princípio, foi pensado que o plano de marketing era a contratação do influenciador. Mas com a escalação dele no time titular de Cristian Fabbiani, os torcedores viram que o a ação tinha mais componentes.

