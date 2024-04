Erik ten Hag é técnico do United desde 2022 (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 12:36 • Manchester (ING)

Erik ten Hag, técnico do Manchester United, rebate as críticas sofridas após a classificação para a semifinal da FA Cup. O holandês vive momentos de instabilidade no comando dos Red Devils, e já vê um futuro distante do Old Trafford.

Na partida realizada no domingo (21), a equipe masculina abriu 3 a 0 sobre o modesto Coventry City, da segunda divisão. Entretanto, sofreu o empate, viu um quarto gol dos oponentes ser anulado na prorrogação, e conseguiu a vaga apenas nos pênaltis. Segundo o holandês, o passaporte na decisão é sim motivo de celebração.

- A reação e os comentários feitos após o jogo com o Coventry foram uma desgraça. Foi embaraçoso por parte de vocês jornalistas. O futebol de alto nível é sobre resultados. Nós conseguimos a passagem para a final, e merecemos ela. Não só pelo jogo que fizemos no sábado, como pelos outros também - disparou o holandês.

Segundo a imprensa europeia, a diretoria do Manchester United não ficou nem um pouco satisfeita com a atuação da equipe comandada por Ten Hag no sábado. Em adição, já estuda possíveis nomes para substituir o atual técnico, com Graham Potter (ex-Brighton e Chelsea) encabeçando a lista.

A vaga na final da FA Cup dará ao United a oportunidade de uma vingança. O clube reencontrará o rival local Manchester City na decisão; em 2023, os dois também disputaram a taça em Wembley. Na ocasião, vitória do time de Pep Guardiola por 2 a 1, com dois gols de Ilkay Gundogan, hoje no Barcelona.

Erik ten Hag gesticula durante jogo do United na FA Cup (Foto: Glyn KIRK / AFP)