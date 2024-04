Manchester United define possível substituto para Erik ten Hag

Erik ten Hag em jogo do United (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 09:49 • Manchester (ING)

A situação de Erik ten Hag no Manchester United não é das melhores. O holandês está cada dia mais próximo de deixar o clube após resultados seguidamente ruins e um desempenho de sua equipe nas quatro linhas mal visto pelos torcedores, e segundo o jornal "The Sun", a diretoria já definiu o principal alvo para a próxima temporada.

➡️ Antony é chamado de ‘jogador de segunda divisão’ após provocação em triunfo do Manchester United na FA Cup

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Trata-se de Graham Potter, técnico de 48 anos com passagens por Brighton e Chelsea. O inglês é considerado internamente como o comandante ideal para 2024-25, e está sem clube desde que deixou os Blues, em abril de 2023.

Ten Hag foi colocado em uma situação negativa após o vexame do United na FA Cup. Sua equipe vencia o modesto Coventry City por 3 a 0, pela semifinal da competição, mas sofreu o empate. Na prorrogação, viria o quarto gol da equipe da segunda divisão, que seria anulado por impedimento. A classificação dos Red Devils nos pênaltis não aliviou a péssima atuação feita diante dos donos do clube.

Além da família Glazer, o novo sócio Jim Ratcliffe esteve presente nas tribunas do Wembley Stadium, assim como o diretor técnico Jason Wilcox. Ratfcliffe já se mostrou insatisfeito com o mau momento da equipe, mas pediu paciência aos torcedores.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Os fãs estão sem paciência, e eu simpatizo muito com este tipo de coisa. Mas é uma jornada longa, e eles gostando ou não, precisam ter um pouco mais de calma com as decisões - afirmou o bilionário.

Além de Graham Potter, outro nome bem avaliado pelos mandatários do Manchester é Gareth Southgate, atual técnico da Inglaterra. Entretanto, caso os Red Devils queiram levar o interesse adiante, deverão esperar o fim da Eurocopa para abrir negociações, visto que o treinador estará com sua seleção em busca do título na Alemanha. Segundo a revista "Kicker", Thomas Tuchel é um terceiro nome no radar do United, estando pressionado pelo mau momento com o Bayern de Munique.

Erik ten Hag e Graham Potter se cumprimentam em duelo entre United e Chelsea, em 2022 (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)