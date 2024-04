Quanto vale cada vitória na fase de grupos da Libertadores?

O valor total recebido por cada clube depende do número de vitórias conquistadas na fase de grupos. Um time com 100% de aproveitamento, por exemplo, pode faturar US$ 1,98 milhão (R$ 10,2 milhões) da Conmebol.



💸 Premiação por mérito esportivo na fase de grupos da Libertadores:



- 1 vitória - US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão)

- 2 vitórias - US$ 660 mil (R$ 3,4 milhões)

- 3 vitórias - US$ 990 mil (R$ 5,1 milhões)

- 4 vitórias - US$ 1,32 milhão (R$ 6,8 milhões)

- 5 vitórias - US$ 1,65 milhão (R$ 8,5 milhões)

- 6 vitórias - US$ 1,98 milhão (R$ 10,2 milhões)



🌍 Como funciona na Champions League?



A Champions League tem o mesmo mecanismo de premiação na fase de grupos. Os valores, no entanto, são maiores, além de incluir o pagamento de bônus em caso de empates.