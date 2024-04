John Kennedy e mais três atletas do Fluminense são afastados por festa em concentração

John Kennedy é um dos quatro atletas afastados por indisciplina (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 11:35 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense informou nesta terça-feira (23) que os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Aleksander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos durante a concentração para o duelo diante do Vasco.

Formados nas categorias de base do clube, os quatros jogadores não viajarão com o restante do elenco para o Paraguai, onde a equipe comandada pro Fernando Diniz encara o Cerro Portenõ, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Além disso, eles também estão fora do jogo contra o Corinthians, em São Paulo, pela quarta rodada do Brasileirão.

O quarteto convidou mulheres e organizou uma festa dentro da concentração. A movimentação incomodou algumas lideranças do elenco, que solicitaram a concentração justamente para evitar problemas extra campo. A informação foi inicialmente divulgada pelo Ge e confirmanda pelo Lance!.

Com quatro pontos em duas partidas disputadas, o Fluminense lidera o grupo A da Libertadores. Na próxima quinta-feira (25), o Tricolor encara o Cerro Porteño às 19h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental.

CONFIRA A NOTA DO FLUMINENSE

Os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco, e não viajarão hoje para a disputa da partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e contra o Corinthians, em São Paulo.

Afastado por indisciplina, John Kennedy marcou o segundo gol do Fluminense na final da Copa Libertadores (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)