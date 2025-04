Falta pouco para o Liverpool sagrar-se campeão do Campeonato Inglês em 2025. Depois do empate do Arsenal no meio de semana contra o Crystal Palace, os Reds precisam de apenas mais um ponto para confirmarem o título. O jogo que pode coroar a campanha da equipe é no domingo (27), em casa, contra o Tottenham.

Com 33 jogos, o Liverpool soma 79 pontos, 12 a mais que o Arsenal. Por já ter entrado em campo pela 34ª rodada, os Gunners podem alcançar, no máximo, a marca de 79. Neste sentido, basta um empate nos últimos cinco jogos para que os Reds garantam o seu segundo título na era Premier League.

O retrospecto indica que o caneco será confirmado no domingo, visto que o Liverpool não perde em casa pelo Campeonato Inglês desde a quarta rodada, quando foi superado pelo Nottingham Forest por 1 a 0. A partida em questão aconteceu no dia 14 de setembro de 2024, ou seja, são sete meses sem derrotas no Anfield Road na competição.

Ao todo, o Liverpool perdeu apenas dois jogos na Premier League atual. Além da derrota para o Forest em setembro, os Reds também foram derrotados pelo Fulham, no último dia 6, por 3 a 2.

Caso confirmado, será a primeira vez que o Liverpool é campeão da Premier League com a sua torcida no estádio. Apesar de ser o segundo time com mais títulos do Campeonato Inglês, os Reds venceram apenas uma vez na era PL, sendo ela no ano da pandemia com os portões de Anfield fechados.

Liverpool já perdeu para o Tottenham na temporada

Considerado membro dos seis grandes da Inglaterra, o Tottenham vive temporada para esquecer. Apesar de estar na semifinal da Liga Europa, os Spurs figuram apenas a 16ª colocação da Premier League, com surpreendentes 37 pontos em 33 jogos. O retrospecto recente frente ao Liverpool, porém, conta com uma vitória.

Este será o quarto duelo entre Liverpool e Tottenham na temporada. No primeiro turno da Premier League, os Reds levaram a melhor por 6 a 3. As equipes voltaram a se enfrentar na Copa da Liga, com os Spurs vencendo o jogo de ida por 1 a 0. A volta, em Anfield, porém, terminou em 4 a 0 para Salah e companhia.

