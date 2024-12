Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, manifestou apoio a Kylian Mbappé após a derrota para o Athletic Bilbao por 2 a 1, em jogo adiantado da 19ª rodada de La Liga. O craque francês desperdiçou mais um pênalti em sua trajetória na Espanha e tem sido amplamente criticado nas redes sociais.

O comandante italiano deu suporte ao seu camisa 9, e afirmou acreditar em uma melhora do desempenho recente. Mbappé chegou como a principal contratação do clube no verão europeu, mas nos últimos 11 compromissos, foi às redes somente em três oportunidades.

- Nos pênaltis, às vezes você marca, às vezes não. São coisas que acontecem. Não vou julgar o desempenho dele por um pênalti. Mbappé está triste, mas não podemos resumir tudo ao fato de ter perdido uma penalidade. Precisamos dar tempo para a adaptação. Ele trabalha duro - afirmou o treinador.

Ao ser questionado sobre quem é o batedor oficial de sua equipe, "Carletto" fugiu de qualquer polêmica e atribuiu a responsabilidade ao trio badalado de frente.

Jude (Bellingham), Vinícius e Kylian. Qualquer batedor é bom.

⚽ Kylian Mbappé vive drama nos pênaltis pelo Real Madrid

Vini Jr e Mbappé vinham fazendo um revezamento na marca da cal. Com a lesão sofrida pelo brasileiro, o atacante chamou a responsabilidade diante do Liverpool, na Champions, há oito dias, mas foi parado por Kelleher. Dias depois, em duelo com o Getafe, Bellingham foi o batedor e balançou as redes; em um segundo pênalti no mesmo dia, Kylian voltou a demonstrar falta de confiança e deixou a cobrança para Rodrygo, mas a penalidade foi anulada.

