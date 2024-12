O Mundial de Clubes da Fifa de 2025 terá o sorteio dos grupos realizado nesta quinta-feira (5), a partir das 15h (de Brasília). Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, os quatro representantes brasileiros, estarão de olho para saber quais serão os três adversários no caminho em busca de uma vaga no mata-mata da competição.

Os campeões da Libertadores de 2021 a 2023 serão cabeças de chave e estão no pote 1, enquanto o Alvinegro, através do ranking da Conmebol, foi incluído no pote 3. Porém, não se pode desconsiderar os clubes dos potes mais inferiores no sorteio, pois há equipes vindas de outros continentes amplamente qualificadas.

Por isso, o Lance! separou cinco times para os brasileiros ficarem de olho antes de um possível tombo surpreendente ainda na fase inicial. Confira abaixo:

⚽ Mundial de Clubes 2025: Ulsan Hyundai - Coreia do Sul

Fundado em 1983, o Tigre é o atual bicampeão da liga sul-coreana e vem exercendo dominância em seu país. Apesar de não ter erguido o troféu da Champions Asiática nos três últimos anos, conquistou a competição em 2020 e qualificou-se ao Mundial através do ranking da AFC. O time conta com os brasileiros Matheus Sales e Yago Cariello, além de jogadores experientes da seleção nacional, como Park Chu-young e Lee Chung-yong. A média de idade elevada do elenco faz com que os atletas tenham experiência suficiente para amarrar jogos mais complicados e surpreender equipes mais badaladas.

⚽ Mundial de Clubes 2025: Mamelodi Sundowns - África do Sul

Com mais de 60 anos de história, o Mamelodi ganhou destaque no continente africano a partir da década de 2000, e nos últimos anos, deixou para trás gigantes do país como Orlando Pirates e Kaizer Chiefs. São sete títulos seguidos na África do Sul - e a liderança na atual temporada -, que colocaram o time em uma posição confortável para também se colocar no Mundial via ranking da CAF. A Champions Africana, conquistada em 2016, tem sido o objetivo não alcançado nos últimos anos. Os representantes brasileiros do plantel são o meia Lucas Ribeiro e o atacante Arthur Sales, e os times da América do Sul não se podem dar o luxo de achar que somente o estereótipo da força física e da velocidade são o trunfo, já que a qualidade tática também faz parte do dialeto dos Bafana baStyle.

⚽ Mundial de Clubes 2025: Al-Ahly - Egito

E está aí um time que tem acabado com o sonho de título continental dos Sundowns. O Al-Ahly conquistou a Champions Africana em três dos quatro últimos anos, e chega com força para surpreender. A equipe, inclusive, esteve no Mundial de Clubes de 2023 e deu trabalho ao Fluminense de Fernando Diniz, que conseguiu sair vencedor na semifinal, além de ter enfrentado o Flamengo na edição referente a 2022, na disputa de terceiro lugar, e perdido por 4 a 2 em um grande jogo.

Os Vermelhos têm no elenco jogadores relevantes a nível continental, como Kahraba, Afsha e Maâloul, além do sul-africano Percy Tau. Fisicamente, os egípcios tem boa imposição diante dos adversários e podem se aproveitar de equipes europeias em fim de temporada para derreter a posição de azarões e avançar na competição.

⚽ Mundial de Clubes 2025: Monterrey - México

Na montanha-russa vivida pelos clubes no México, o Monterrey, entre os classificados para o Mundial, é o que melhor se mantém no momento. Campeão da Concachampions em 2021, o clube está na quinta colocação da Liga MX, com 31 pontos em 17 jogos, e vai tentar manter um plantel "cascudo" para a disputa da competição. Além de atletas renomados com a camisa da seleção local, como Héctor Moreno e Jesús Corona, a diretoria trouxe reforços recentes de peso para o país, como os estrangeiros Sergio Canales, Lucas Ocampos e Óliver Torres, todos com história feita na Espanha. Neste fim de 2024, a equipe tem por objetivo erguer a taça do Apertura e está nas semifinais, para mostrar o poder no mata-mata.

⚽ Mundial de Clubes: Auckland City - Nova Zelândia

Para fechar a lista, diretamente da Oceania, o Auckland City foi o melhor colocado do ranking na OFC. Tendo conquistado as últimas três Champions da OFC, os Navy Blues encontram pouca competitividade no continente e exercem um grande domínio, sendo disparadamente os maiores campeões da competição, com 12 troféus na história. Sem brasileiros no plantel, os neozelandeses têm um elenco de média de idade reduzida, mas querem expandir a força mostrada do outro lado do mundo aos times presentes nos Estados Unidos.

