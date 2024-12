O Real Madrid e Kylian Mbappé atravessam uma fase complicada, refletida na derrota por 2 a 1 para o Athletic Bilbao em duelo adiantado da 19ª rodada da La Liga, nesta quarta-feira (4), no estádio San Mamés. A crítica do jornal espanhol "Marca", ao desempenho do clube e ao pênalti desperdiçado pelo atacante, destaca-se em meio a este momento desafiador, marcando a quinta derrota da equipe na temporada.

Atualmente, o Real Madrid ocupa a vice-liderança de La Liga com 33 pontos, quatro a menos que o Barcelona. Os gols da vitória do Athletic Bilbao foram marcados por Berenguer e Guruzeta, enquanto Bellingham marcou o único gol do clube merengue.



O portal espanhol criticou o desempenho do Real Madrid, apontando que a equipe parece estar se acostumando com as derrotas. A falha de Mbappé no pênalti foi especialmente enfatizada, considerando-a um momento difícil para o jogador, que também não converteu uma penalidade na semana anterior contra o Liverpool na Champions League.

Além do "Marca", outros jornais espanhóis expuseram críticas sobre Real Madrid. O jornal "As" afirmou que não tem desculpa para o momento do clube, e o "Sport" descreveu a derrota como um "desastre"



Após o pênalti perdido, em sua rede social, Mbappé expressou seu compromisso em superar este momento desafiador.

- Mau resultado. Um grande erro em um jogo em que cada detalhe conta. Assumo toda a responsabilidade. É um momento difícil, mas é o melhor momento para mudar essa situação e mostrar quem eu sou - afirmou o atacante em uma postagem no Instagram.



Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, ofereceu suporte a Mbappé, destacando que erros em pênaltis podem acontecer com qualquer jogador. No pós-jogo, o comandante saiu em defesa do atacante, além de entender que a atuação do jogador não se define por uma penalidade.

- Não tenho que avaliar a partida de um jogador por um pênalti que às vezes se marca e às vezes se erra. Obviamente, ele está triste, decepcionado, mas tem de seguir adiante - declarou Ancelotti.

Próximo jogo de Real Madrid e Mbappé

O Real Madrid enfrenta o Girona, neste sábado (7), pela 16ª rodada da La Liga. Para o duelo, o time de Ancelotti entra em campo, às 17h (de Brasília), no Estádio Montilivi.

