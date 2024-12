Oscar constrói fortuna após oito anos de China; veja os valores

O brasileiro Oscar, ex-Chelsea e Seleção, está sem clube. Após oito anos de trajetória na China, o meio-campista optou por encerrar seu vínculo com o Shanghai Port, e pode definir seu futuro em qualquer outro clube do mundo a partir da janela de janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Olheiro Lance!: possíveis destinos da Série A para Oscar, que deixará a China

Ao topar o movimento rumo ao futebol asiático no final de 2016, o central se tornou um dos jogadores mais bem pagos do mundo, e ajudou a equipe chinesa a conquistar quatro títulos no período. Por isso, o Lance! relata quanto foi embolsado pelo jogador em sua passagem em Xangai.

Segundo a imprensa europeia, ao acertar a negociação, Oscar firmou um salário de 400 mil euros semanais (R$ 1,36 milhões na cotação da época), sem contar luvas e direitos de imagem. Mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelos clubes da Super Liga Chinesa, a quantia se manteve imutável ao longo dos oito anos de trajetória.

continua após a publicidade

De acordo com um levantamento do jornal "The Sun", a soma de todos os valores, incluindo direitos, chega a 175 milhões de euros, o equivalente a quase R$ 600 milhões atualmente. A quantia é quatro vezes superior na comparação com o que era embolsado pelo atleta em sua época no Chelsea, caso nunca tivesse se transferido para o mundo asiático.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Ao longo de oito anos vestindo a camisa do Shanghai Port, Oscar entrou em campo 245 vezes, contribuindo com 76 gols e 110 assistências. Foram três troféus do Campeonato Chinês (2018, 2023 e 2024), além da conquista da Supercopa Chinesa em 2019. Em sua despedida, foi ovacionado pelos torcedores dos Red Eagles e se emocionou com as homenagens.