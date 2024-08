Entenda como desejo de Vitor Roque promoveu reviravolta em negociação para deixar o Barcelona

Vitor Roque atuou em apenas 16 partidas pelo Barcelona desde janeiro de 2024 (Foto: Pau Barrena/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 16:22 • Barcelona (ESP)

As negociações para uma transferência do atacante Vitor Roque, do Barcelona (Espanha), rumo ao Sporting (Portugal) tomaram rumos inesperados nas últimas horas, e agora outro clube se coloca como o favorito para contar com o jogador em seu elenco: o Real Betis (Espanha).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o "Sport", da Catalunha, a mudança nos rumos da transferência aconteceu basicamente pelo desejo do brasileiro, que teria ficado bastante impressionado com uma visita da delegação do Real Betis ao Barcelona, para tratar da negociação pessoalmente. O gesto foi visto como um sinal de que há grande interesse do clube em contar com o jogador em seu elenco.

Vale lembrar que a oferta do Sporting era mais vantajosa para o Barça em termos econômicos: compra do jogador por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 180 milhões na cotação atual), além de valores adicionais por metas, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O negócio com o Betis está sendo fechado por empréstimo até o final da temporada, sem opção de compra.

Além do desejo do jogador em defender o clube da Andaluzia, também pesou para a reviravolta na negociação o fato do Barcelona permanecer com controle total sobre os direitos econômicos do atleta. Assim, o time blaugrana pode reavaliar o jogador na próxima temporada e até mesmo reintegrá-lo ao elenco - ou tentar uma nova transferência em definitivo.

Vitor Roque marcou apenas dois gols com a camisa do Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)

Vitor Roque chegou ao Barcelona em janeiro deste ano, comprado por 30 milhões de euros, mas recebeu poucas oportunidades na reta final da última temporada, quando o time era treinado por Xavi. Com a troca no comando técnico, havia a esperança que o brasileiro ganhasse mais oportunidades, especialmente nos jogos de pré-temporada.

Entretanto, não foi o que aconteceu com a chegada do alemão Hansi Flick, que também deu poucos minutos para o atacante mostrar seu talento. No primeiro jogo oficial da temporada, vitória sobre o Valencia por La Liga, o brasileiro sequer foi relacionado, fato que reforçou a ideia de que o clube não conta com ele. Ao todo, Vitor Roque disputou 16 partidas oficiais pelo Barça, com apenas dois gols marcados.