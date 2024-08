Ex-Barcelona dá conselho a Vitor Roque sobre futuro na carreira

Vitor Roque não deve ficar no Barcelona na próxima temporada. (Foto: PAU BARRENA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 16:17 • Redação do Lance!

Ex-Cruzeiro e Athletico, Vitor Roque tem enfrentado dificuldades na adaptação ao futebol europeu. A imprensa espanhola reportou na última semana que o Barcelona, time do brasileiro, planeja aceitar propostas pela sua transferência. Após uma temporada de poucos minutos e baixo destaque, o jovem deve ter seu destino longe da Catalunha.

+ Paulo Dybala acerta transferência para novo clube

Ex-jogador do Barcelona e ídolo do Cruzeiro, clube que revelou Vitor Roque, o argentino Juan Pablo Sorín deu um conselho ao atacante. A entrevista está disponível no site “ge”.

-Ele tem que ter a sabedoria. O jogador sabe e pressente se vai ter espaço ou não. Imagino que a essa altura ele já possa sentir. E se perceber que não vai jogar, também é uma boa decisão ir a uma equipe onde possa jogar na Europa e mostrar tudo o que vale.

Sem espaço sob o comando de Xavi, Vitor Roque voltou a ter poucas oportunidades com a mudança no comando. Hansi Flick, sucessor do espanhol no cargo, sequer relacionou o centroavante para a derrota por 3 a 0 contra o Mônaco, na última segunda. Sob comando do alemão, ele atuou em três partidas na pré-temporada, mas não participou de gols.

Além disso, ele ainda não aparece entre os inscritos no Campeonato Espanhol 2024/25: a estreia do Barcelona está marcada para o próximo sábado (17), diante do Valência, fora de casa.

Vitor Roque em treinamento pelo Barcelona. (Foto: Reprodução / Instagram)

Desde que chegou, o brasileiro de 19 anos soma 16 partidas e dois gols, ainda muito longe dos números que o consagraram no futebol brasileiro. Na última temporada com a camisa do Athletico, Vitor Roque registrou 21 gols e sete assistências em 45 jogos. Pelo time blaugrana, o atacante tem média de apenas 22 minutos por partida.

Comprado junto ao Athletico por cerca de 40 milhões de euros, Vitor Roque recebeu uma proposta do Everton nos últimos dias, mas o Barcelona recusou. O time segue escutando abordagens pela transferência do atacante.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional