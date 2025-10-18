O brasileiro Antony foi o nome da partida entre Real Betis e Villarreal, válido pela 9ª rodada da La Liga. Após o Betis sair perdendo por 2 a 0, o atacante chamou a responsabilidade e garantiu um ponto importante fora de casa, com direito a gol no último minuto de jogo.

Os mandantes abriram o placar ainda no primeiro tempo, com Buchanan, e ampliaram na metade da segunda etapa, com Moleiro. Dois minutos depois, Antony aproveitou o bom contra-ataque e finalizou com um belo chute de fora da área, que teve como destino o canto esquerdo do goleiro adversário, diminuindo a diferença. Veja o lance:

Já aos 49 minutos do segundo tempo, após boa movimentação na entrada da área, Antony só precisou de dois toques para concluir a jogada iniciada por Fornals (que também foi o assistente do primeiro gol). Com o empate assegurado, o Betis se manteve no G-4 da La Liga por mais uma rodada. Confira o segundo gol:

Antony fez ótima temporada pelo Real Betis (Foto: Divulgação/X)

📆 O que vem por aí para o Real Betis, de Antony?

As atenções agora se viram para a Liga Europa. Fora de casa, o time espanhol enfrenta o Racing Genk, na próxima quinta-feira (23), às 13h45 (horário de Brasília). Passado o duelo continental, os Verdiblancos têm pedrada pela frente: Atlético de Madrid, por La Liga. O jogo será na segunda-feira (27), às 17h.