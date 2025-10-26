Atitude de Vini Jr com Yamal choca web: 'Quase começou a chorar'
Jovens estrelas foram protagonistas do "El Clásico"
Duas das maiores estrelas do futebol mundial, Vini Jr e Lamine Yamal mostraram que a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona está mais forte do que nunca. Em lance aos 27 minutos do primeiro tempo, o brasileiro provocou o craque espanhol, quando o placar apontava 1 a 0 para os madrilenhos.
Vini Jr e Yamal protagonistas do "El Clásico"
O confronto começou quente para os jovens jogadores. Logo aos 4 minutos de jogo, o árbitro César Soto Grado marcou um pênalti de Yamal em Vini Jr, mas a penalidade foi anulada após revisão do VAR. A partida seguiu muito disputada e aos 22 minutos Mbappé abriu o placar para o Real Madrid.
5 minutos depois, após um domínio errado de Yamal, Vini Jr chutou a bola em cima do camisa 10 do Barcelona, para ganhar o lateral a seu favor. O lance levou os torcedores à loucura nas redes sociais:
Uma das grandes rivalidades do futebol mundial, Real Madrid e Barcelona protagonizaram um grande primeiro tempo no Santiago Bernabéu. A equipe comandada por Xabi Alonso terminou a etapa inicial com 2 a 1 no placar, com gols de Mbappé e Bellingham. Pelo lado catalão, Fermín López foi quem balançou as redes.
