Endrick tem cada vez mais sido decisivo com a camisa do Real Madrid. Voltando a ganhar oportunidades após as seguidas lesões no elenco, o brasileiro se especializou em protagonizar momentos importantes em competições de mata-mata, e ganhou elogios de torcedores e ex-jogadores nas últimas semanas.

Apesar da pouca minutagem em campo, o camisa 16 tem seis gols na temporada. O número leva o jovem a apresentar uma média de bolas na rede superior a outro diamante do futebol espanhol: Lamine Yamal, do Barcelona, considerado grande esperança para a próxima geração da bola.

💎 Endrick pelo Real x Yamal pelo Barça: quem é melhor?

Em 2024-25, Endrick atuou com a camisa merengue em 473 minutos, distribuídos em 25 jogos (média de quase 19 minutos por atuação). No período, são seis gols: um em La Liga, um em Champions e quatro em jogos válidos pela Copa do Rei, incluindo o tento que deu a vitória sobre a Real Sociedad na ida da semifinal, na quarta-feira (26). Com isso, a média é de um gol a cada 79 minutos por parte do jogador.

Em comparação a Yamal, os números do centroavante são superiores. O ponta-direita do Barcelona desfilou suas habilidades por 2.773 minutos nesta temporada, ao longo de 34 partidas, mas foi às redes apenas 11 vezes. Portanto, a joia blaugrana precisa de 252 minutos para balançar as redes no futebol espanhol, mais do que o triplo do necessário para Endrick.

Em comparação à sua primeira temporada como parte dos profissionais, Lamine fez 50 partidas, mas apenas sete tentos, o que ainda aumentaria as contas a favor do brasileiro. Porém, quando participações em gols são o tema, a distância diminui. O espanhol tem 27 participações em gols na temporada, contando com 16 assistências, enquanto o ex-Palmeiras ainda não presenteou companheiros com passes para marcar. Ainda assim, são 103 minutos para que o camisa 19 do Barça participe de gols, mantendo o madridista acima no quesito.

Yamal, contudo, pode se vangloriar no confronto direto. Em dois clássicos entre os gigantes do país ibérico até o momento, o Barcelona venceu os dois de goleada: 4 a 0, por La Liga, e 5 a 2, pela Supercopa do Rei. Nos dois jogos, Endrick nem sequer saiu do banco, enquanto o campeão da Eurocopa somou dois gols, saindo aplaudido de pé na vitória que rendeu à sua equipe o título na Arábia Saudita.

A diferença entre os dois craques é de 357 dias: o brasileiro nasceu no dia 21 de julho de 2006, enquanto o espanhol veio ao mundo em 13 de julho de 2007. A pouca idade e o grande desequilíbrio criado em times tão grandes na Europa cria a imagem ao torcedor de que ambos podem se destacar como craques da próxima geração.