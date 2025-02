Ex-Real Madrid aconselha Vini Jr sobre futuro de carreira na Arábia

Vini Jr, astro do Real Madrid, tem em sua mesa o interesse de clubes da Arábia Saudita para a próxima temporada. O craque, que vive momento positivo no futebol espanhol, é alvo do Fundo de Investimento Público (PIF) local e pode receber ofertas nos próximos meses, embora tenha manifestado desejo de permanecer na capital espanhola.

E seu desejo, por sinal, conversa com a opinião de um ex-jogador merengue. Jesé Rodríguez, que teve passagem recente pelo Coritiba, defendeu, em entrevista à "Cadena SER", a permanência do camisa 7 no time comandado por Carlo Ancelotti.

- Se eu fosse Vinícius, não iria para a Arábia Saudita. Nem tudo é dinheiro, ele está agora no melhor clube do mundo. Pode ir daqui a cinco anos, talvez. Mas creio que não vá. Além disso, Florentino Pérez (presidente do clube) é um cara muito inteligente, e com certeza vai conversar com ele - afirmou o atacante.

Jesé, que atualmente defende o modesto Johor, da Malásia, também deixou sua opinião sobre Endrick, e rasgou elogios ao centroavante revelado pelo Palmeiras.

- Eu já falei e repito que, se ele tiver um pouco de continuidade, pode ajudar demais o Real Madrid. Pode jogar como centroavante e pelos lados, e tem facilidade para fazer gols. É um jogador rápido, de muita potência, e finaliza com muita qualidade - analisou.

🔰 Vini Jr trocará o Real Madrid pela Arábia? O que se sabe sobre o assunto?

Segundo noticiado seguidamente pela imprensa espanhola, o desejo do brasileiro é permanecer em Valdebebas. Cada vez mais consolidado como astro da equipe, Vinícius utilizou a braçadeira de capitão na quarta (26), contra a Real Sociedad, pela Copa do Rei, e foi celebrado por companheiros e torcedores do clube, em mais um gesto de moral dentro de Madri.

Na primeira metade de fevereiro, o jornal "As" informou que Vini, com contrato até o fim do primeiro semestre de 2027, já precificou sua possível renovação de contrato e aguarda um retorno positivo da diretoria merengue nos próximos meses. As possibilidades já estão sendo estudadas pelos mandatários, e uma proposta deve ser formalizada em breve para um final feliz.