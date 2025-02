Lionel Messi, astro do Inter Miami, recebeu uma acusação de racismo por parte de um ex-jogador. Royston Drenthe, ex-Real Madrid, relatou um caso onde foi alvo de injúria racial do craque argentino, enquanto atuava pelo Hércules, na temporada 2010-11.

- Em uma partida contra o Barça, Messi me chamou de "preto de m****", e me disse que era uma coisa normal entre os argentinos. Falou que chamavam o (Ezequiel) Garay assim, mas deviam perceber que para alguém como eu, é diferente. Uma coisa é os meus amigos me chamarem assim, outra coisa é um rival - contou o ex-atleta.

Casos de racismo dentro do futebol espanhol se tornaram comuns nos últimos anos. O brasileiro Vini Jr, do Real Madrid, tem sido o principal alvo, com mais de 20 situações de preconceito vividas desde sua chegada ao clube, segundo levantamento feito pela direção de La Liga. Royston, durante entrevista ao podcast "The Wild Project", assumiu enxergar a questão como um problema no país ibérico.

- Eu não passei mais vezes por isso, mas é algo que continua a acontecer demais na Espanha. Eu nasci na Holanda e não sofri racismo, mas é algo que preocupa muito a mim e à minha filha - afirmou o jogador.

Drenthe, que atuava como lateral ou meia, chegou ao Real Madrid em 2007, após surgir no Feyenoord como uma grande promessa do futebol europeu e se destacar no título da seleção da Holanda na Eurocopa Sub-21 daquele ano, sendo eleito melhor jogador da competição. Entretanto, sua passagem na capital espanhola foi apagada, recebendo poucas oportunidades. Posteriormente, rodou pela Europa e chegou a vestir as camisas de Everton, Reading e Murcia, mas nunca alcançou o nível esperado, se aposentando em 2023.