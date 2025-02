Endrick enlouquece jornais espanhóis: ‘Em Copa, ele é o rei’

O Real Madrid venceu a Real Sociedad no primeiro confronto da Copa do Rei. Endrick foi o grande herói dos merengues, apesar do jogo morno. A atuação do brasileiro foi extremamente elogiada pelos jornais espanhóis. O diário "As", afirmou que: "Na Copa, o rei é Endrick". O trocadilho com o jogador e o nome da competição foi só mais um dos elogios que o brasileiro recebeu após grande atuação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Ele só fala o idioma do gol, porque não precisa de muito para marcar. Herói contra o Celta, artilheiro contra o Leganés, clínico contra a Real. Quatro jogos, quatro gols e em menos de 300 minutos. Podiam ter sido sete, pois ele acertou o travessão com uma canhota que não é perna, é um canhão. Ele é o rei da Copa - foi assim que o jornal "As" descreveu a partida do ex-Palmeiras.

continua após a publicidade

O jornal ainda completou se referindo ao lance do gol de Endrick, destacando a frieza e a maturidade do jogador em frente ao goleiro no duelo mano-a-mano:

- Endrick, o sangue de gelo. A julgar pela frieza que definiu a jogada diante do goleiro. Controle de bola e definição de trivela. Uma mensagem para Ancelotti - completou o Diário, exaltando a grande partida do jogador.

continua após a publicidade

Endrick comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

A edição do El País da Espanha também se rendeu ao brasileiro. Segundo o jornal, o jogador é como um rolo compressor, passando por cima de qualquer coisa com sua força:

- O brasileiro não perde tempo. Passa por qualquer cenário com sua força e acende a chama com qualquer faísca. - descreveu o El País sobre a partida de Endrick

Endrick dá a vantagem para o Real na Copa do Rei

Com gol de Endrick, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 1 a 0 pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. A partida foi morna e o brasileiro se sagrou herói ao fazer o único gol do jogo. O jogador se tornou o vice-artilheiro da competição, com quatro gols.

➡️ Endrick é o herói da vitória do Real Madrid na Copa do Rei

Com a vitória, o Real Madrid vai para o jogo de volta da Copa do Rei com a vantagem do empate e do mando de campo. Para se classificar, a Real Sociedad terá que reverter o placar jogando fora de casa. A partida será no começo do abril.