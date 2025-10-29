Europeus reagem a provável destino de Endrick, ex-Palmeiras: 'Não entendo'

O jovem Endrick, cria do Palmeiras, pode deixar o Real Madrid na próxima janela de transferências. De acordo com o jornalista Fabrízio Romano, o brasileiro tem conversas com o Lyon, da França, para se juntar ao clube no meio da temporada europeia. As redes sociais europeias foram tomadas pelo destino iminente do jovem: deixar o clube espanhol.

continua após a publicidade

Segundo Romano, o clube francês apresentou seu projeto esportivo ao jogador e manifestou o desejo de contar com o jovem de 19 anos até junho de 2026. Endrick, ex-Palmeiras, por sua vez, estaria aberto à negociação e avalia as opções disponíveis para o próximo mercado.

Discussões entre treinadores e jogadores são situações contenciosas que frequentemente surgem devido a divergências sobre tática, desempenho ou indisciplina. Reveja as dez mais memoráveis ​​neste ensaio fotográfico do jornal Diario AS, da Espanha. (Foto: LLUIS GENE / AFP)



















Nas redes sociais, muitos europeus se chocaram com o possível destino de Endrick. O jovem criado nas categorias do Palmeiras ainda não entrou em campo sob o comando de Xabi Alonso, e muitos torcedores do Real Madrid discordam da decisão do espanhol. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Quem passa? Jornalistas palpitam em decisões de Flamengo e Palmeiras na Libertadores

Endrick nos tempos de Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja comentários sobre a possível transferência do brasileiro

Tradução sobre Endrick, ex-Pameiras: Esse treinador vai deixar o Endrick sair emprestado quando não tem ninguém com o perfil dele no elenco e com a pinta de craque que ele tem. Que se ferre muito.

Traduçaõ sobre o jovem brasileiro: Não sei o que acontece com Endrick, mas gostaria de saber porque não entendo.

Tradução: Lyon é um bom destino; acho que Endrick jogará bastante, já que eles não têm um atacante de ponta. Além disso, não há opção de compra, e isso é o mais importante.

continua após a publicidade

Tradução sobre Endrick, ex-Palmeiras: Não faz sentido nenhum que Endrick não esteja tendo nenhuma oportunidade de jogar no atual elenco do Real Madrid. Não entendo a decisão de Xabi.

Jornal indicou valor que Real Madrid pede por Endrick, ex-Palmeiras

Segundo o jornal "As", da Espanha, estão em análise os possíveis arranjos financeiros necessários para viabilizar a transferência.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para o veículo, não há dúvidas de que Endrick, ex jogador do Palmeiras, será um dos nomes mais cobiçados na próxima janela de transferências, prevista para o inverno europeu, em janeiro de 2026, atraindo o interesse dos principais clubes do futebol europeu. As condições financeiras, aliás, estão bem definidas: um empréstimo de meia temporada teria custo aproximado de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões na cotação atual).

Nesse tipo de operação, o clube recebedor deve assumir a parte proporcional da amortização referente ao valor investido na contratação do jogador. O Madrid desembolsou 35 milhões de euros pela aquisição de Endrick quando ele estava no Palmeiras, que assinou contrato por seis anos, o que representa cerca de 6 milhões de euros por temporada contabilizados pelo clube.