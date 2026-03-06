A eliminação do Lyon nas quartas de final da Copa da França rendeu críticas ao atacante Endrick. A equipe comandada pelo técnico Paulo Fonseca caiu diante do Lens, após ser superada na disputa de pênaltis — após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar —, em um confronto onde o desempenho do jovem brasileiro não passou despercebido pela imprensa internacional. O jornal espanhol "Marca" acompanhou a partida e fez ressalvas à participação discreta do jogador na queda do time francês.

Críticas a Endrick

Na crônica pelo jornalista JD Murillo, o início de jogo dos donos da casa foi classificado como muito ruim, o que acabou refletindo diretamente no isolamento do setor ofensivo. Ao avaliar o primeiro tempo da partida, a publicação espanhola foi contundente sobre a dificuldade do brasileiro em participar das ações criativas da equipe.

— E certamente não foi o melhor começo para os 'Les Lions'. Os primeiros 10 minutos foram muito ruins para o time da casa. Endrick esteve praticamente invisível nos primeiros 45 minutos — pontuou o jornal, destacando que o atacante não conseguiu atuar no nível esperado para evitar a eliminação precoce na Copa da França.

Endrick em ação no duelo entre Lyon x Lens (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Mudança de foco para a Europa League e Ligue 1

Fora da copa nacional, o Lyon agora precisa virar a chave rapidamente para os próximos e decisivos compromissos da temporada europeia. O grande foco da equipe passa a ser a disputa das oitavas de final da Europa League. O time francês enfrentará o Celta de Vigo na próxima quinta-feira (12), no Balaídos, na Espanha.

Antes do importante desafio continental, a equipe comandada por Paulo Fonseca terá um compromisso pela Ligue 1. Neste domingo (8), o Lyon entra em campo para enfrentar o Paris FC, em duelo válido pela 25ª rodada.

