O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na noite de quarta-feira (5), na Casa Branca, o elenco campeão da última temporada da Major League Soccer (MLS). A delegação do Inter Miami contou com a ilustre presença de Lionel Messi, homenageado junto aos companheiros pela conquista da liga.

O elenco do Inter Miami entrou primeiro no salão da Casa Branca e tomou posição para o ato oficial. Pouco depois, Trump surgiu acompanhado por Messi e pelo proprietário do clube, Jorge Mas. Os três caminharam juntos até o púlpito sob aplausos de convidados, autoridades e jogadores.

Durante o discurso, Trump destacou o crescimento do futebol nos Estados Unidos e recordou a época em que assistiu a Pelé atuar pelo New York Cosmos, equipe que contribuiu para popularizar o esporte no país na década de 1970. O mandatário também questionou, em tom descontraído, quem seria melhor, Messi ou o ícone brasileiro. A resposta veio rapidamente entre risos e aplausos, com vários presentes gritando o nome do argentino, que reagiu à comparação com um sorriso discreto.

— Eu acho que ele é (Messi). Mas Pelé era muito bom — afirmou o estadunidense.

Durante a cerimônia, o capitão e camisa 10 do Miami entregou a Trump uma bola de futebol cravejada de joias e autografada pelo elenco. Além disso, o argentino presenteou o presidente com um troféu em formato de bola, decorado com as cores do clube, a bandeira dos Estados Unidos e a inscrição "Freedom to Dream" — "Liberdade para sonhar", em português.

Lionel Messi entrega uma bola a Donald Trump, durante evento com o Inter Miami, campeão da MLS 2025, na Casa Branca (Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

Ex-Grêmio, Luis Suárez também marcou presença no evento. A cerimônia registrou ainda um momento inusitado quando Trump referiu-se ao atacante uruguaio como brasileiro. Posicionado logo atrás do púlpito, o jogador aparentou reagir à situação com bom humor.

Tradição americana 🏆

O Inter Miami conquistou pela primeira vez o título da MLS em 2025, após superar o Vancouver Whitecaps na final. A campanha teve Messi como artilheiro da liga, com 35 gols, além do prêmio de jogador mais valioso (MVP). A temporada de 2026 já começou, e a equipe da Flórida soma uma vitória por 4 a 2 sobre o Orlando City e uma derrota por 3 a 0 para o Los Angeles FC.

É tradição que o presidente dos Estados Unidos receba na Casa Branca o elenco campeão das principais ligas esportivas do país. Antes da cerimônia mais recente, o último presidente a receber uma equipe da MLS foi Joe Biden, quando o Columbus Crew aceitou o convite e visitou a sede do governo em 2024.

