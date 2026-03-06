Vini Jr lida com mais pressão no Real Madrid em meio a ausência de Mbappé

Vini Jr lida com mais pressão e responsabilidade no Real Madrid em meio a ausência de Mbappé nos últimos jogos. Sem o francês diante do Getafe, o atacante brasileiro teve apenas uma atuação discreta na derrota dos merengues para o Getafe, no Santiago Bernabéu, pela La Liga.

Nesta sexta-feira (6), Mbappé seguirá desfalcando o Real Madrid, o que coloca um peso maior nas costas de Vini Jr, que é uma referência do time espanhol. E o camisa sete deverá provar seu valor contra o Celta de Vigo com o objetivo de cortar a diferença para o Barcelona na liderança da La Liga.

Nos sete jogos em que Mbappé não entrou em campo na temporada, Vini Jr foi protagonista na vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre a Real Sociedad e no triunfo por 2 a 1 sobre o Benfica. No entanto, o brasileiro não acumulou participações em gols nos outros cinco confrontos.

Nesses cinco jogos em que Vini Jr não participou efetivamente de gols, o Real Madrid foi derrotado em três oportunidades. Isso dá a dimensão da importância do brasileiro em campo diante da ausência do maior goleador da equipe merengue na temporada.

Vini Jr é referência em meio a desfalques do Real Madrid

Diante do Celta, o Real Madrid estará recheado de desfalques em quase todos os setores do campo. Arbeloa não conta com Militão, Bellingham, Mbappé, Rodrygo, Alaba e Ceballos por lesão, enquanto Huijsen, Carreras e Mastantuono estão suspensos.

Com isso, o Real Madrid deve ir a campo com Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Fran García; Tchouameni, Camavinga, Valverde, Arda Güler; Vini Jr e Gonzalo García. No entanto, o banco de reservas deve contar apenas com três jogadores de linha do time principal: Brahim Díaz, Carvajal e Mendy.

São opções muito limitadas em um período de crise do Real Madrid, que vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Espanhol. Nesse cenário, o Barcelona assumiu a liderança e abriu quatro pontos de vantagem para a equipe da capital.

Diante disso, Vini Jr precisará "botar a bola debaixo do braço", assumir a responsabilidade e ser peça chave para o Real Madrid conquistar os três pontos. Depois de Mbappé, o brasileiro é o segundo maior goleador merengue com 13 gols marcados na temporada e será a grande esperança de Arbeloa no jogo.

No primeiro turno, o Real Madrid foi derrotado pelo Celta de Vigo por 2 a 0, e o rival vive uma grande fase. Atual 6º colocado da La Liga, os mandantes prometem fazer um jogo duro, uma vez que visam uma vaga na próxima edição da Europa League.

