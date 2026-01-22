Após início positivo em campo, com gol na Copa da França e assistência na Ligue 1, Endrick revelou que recebeu apoio direto de Abel Ferreira logo depois da estreia pelo clube francês. O brasileiro afirmou que a mensagem do ex-treinador teve peso especial na sua chegada ao Lyon e saída do Real Madrid.

Emprestado até o fim da temporada europeia, Endrick tem sido utilizado com regularidade no Lyon e já superou, em minutos, o período recente que teve sob comando de Xabi Alonso na equipe espanhola. Em entrevista ao "UOL", o atacante contou que a manifestação de Abel Ferreira reforçou a convicção de que a escolha pelo futebol francês foi acertada.

– O Abel me mandou mensagem dizendo que foi uma escolha certa vir para cá. Não imaginava que ele faria isso, e significou muito para mim. É um grande treinador, aprendi demais com ele – afirmou o jogador.

Revelado pelo Palmeiras, Endrick também relatou que outros nomes ligados ao clube paulista entraram em contato após a estreia no Lyon.

– O Estêvão e o Luiz Guilherme também me escreveram. O último ano do Palmeiras foi duro, mas sigo na torcida para que o clube conquiste títulos. Inclusive, o último título foi a minha despedida do Palmeiras – recordou.

Endrick anotou seu primeiro gol pelo Lyon, em jogo contra o Lille, pela Copa da França (Foto: Francois Lo Presti/AFP)

Além do contato com Abel Ferreira, Endrick revelou que conversou com Carlo Ancelotti, atual treinador da seleção brasileira, sobre a decisão de atuar no Lyon. O atacante afirmou que o comandante italiano avaliou positivamente a mudança, destacando a importância de minutos em campo para a evolução do atleta.

– A gente conversou sim. Ele falou que seria bom para mim. Eu só quero poder jogar. Preciso estar bem aqui para chegar à seleção. É o sonho de qualquer garoto jogar uma Copa do Mundo. Eu acredito que Deus já escreveu isso na minha história. Cabe a mim agora seguir os passos que Ele colocou no caminho – disse.

Endrick também falou sobre adaptação ao Lyon

Dentro de campo, o atacante destacou o acolhimento recebido no Lyon e a identificação da torcida francesa com jogadores brasileiros. A estreia diante dos torcedores, no confronto contra o Brest, foi citada como um momento marcante no início da trajetória no clube.

– Eles têm uma identificação forte com os brasileiros. Fiz questão de aplaudir e agradecer, porque não param de cantar. É uma torcida apaixonada, que empurra o time o tempo todo – afirmou.

– Aqui é muito físico. Usam muito o corpo e muita intensidade. No primeiro jogo, parei para dar uma respirada, pois é muito intenso. Tem muita força física – completou.

