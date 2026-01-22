Vendas com cifras astronômicas e contratações que não vingaram: o balanço do Palmeiras no mercado

Em 2025, o Palmeiras foi ao mercado para mostrar seu poder tanto de compra quanto de venda. A diretoria conseguiu concretizar transferências por valores astronômicos durante aquela temporada, mas também apostou em peças caras e que não deram o retorno esperado dentro de campo. Resultado: começa a se desfazer de alguns nomes do elenco após um ano.

As duas principais vendas do ano passado foram de Crias da Academia, como Vitor Reis e Estêvão. O primeiro se tornou a maior negociação de um zagueiro por um clube do país em janeiro: 35 milhões de euros (cerca de R$ 219 milhões na cotação da época) em negociação com o Manchester City, da Inglaterra.

Já o atacante rendeu quase o dobro aos cofres alviverdes: cerca de 61,5 milhões de euros, sendo 45 milhões de euros fixos, e 16,5 milhões de euros em metas. O Palmeiras teve direito a 70% da quantia. Na cotação da época, no meio do ano, os valores pagos pelo Chelsea, da Inglaterra, corresponderam respectivamente a: R$ 358 milhões ao todo, sendo R$ 262,1 milhões fixos e R$ 96,13 milhões em metas.

Outra venda absurda de 2025 foi a do volante Richard Ríos. O Benfica, de Portugal, desembolsou 30 milhões de euros fixos (R$ 194 milhões, na época). Desse valor, 70% ficaou com o Palmeiras (cerca R$ 135,8 milhões).

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Reforços com bom retorno ao Palmeiras

Não se pode generalizar, é verdade. Foram 12 reforços em 2025, R$ 700 milhões investidos e algumas peças foram importantes e certeiras, se encaixaram no elenco e renderam dentro de campo, como foi o caso de Vitor Roque, que custou 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões, na época), Bruno Fuchs, que chegou por empréstimo em troca com Atlético-MG e agora foi comprado, e Lucas Evangelista, por 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 24 milhões).

Além deles, Carlos Miguel, que custou 5,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 35 milhões), Andreas Pereira, por 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 63,5 milhões) e Paulinho, por 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões). O camisa 10 está machucado e pouco atuou, mas gera boas expectativas internamente e tem retorno previsto pra março.

Jogadores que não renderam:

Micael - 5 milhões de dólares (R$ 28 milhões, na época) - saiu

Facundo Torres - 12 milhões de dólares (R$ 74 milhões) - em negociação

Ramón Sosa - 12,5 milhões de euros fixos (R$ 80 milhões) - reserva

Emiliano Martínez - 7,5 milhões de dólares (R$ 44 milhões) - reserva

Jefté - 6 milhões de euros (R$ 38,2 milhões) - reserva

Khellven - 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) - reserva

