Dupla do Palmeiras entra no radar da Europa após se destacar na Copinha

A campanha do Palmeiras na atual edição da Copinha terminou nas quartas de final, após derrota nos pênaltis para o Ibrachina. A dupla de zagueiros da equipe, no entanto, deixou a competição valorizada e entrou no radar de clubes do futebol europeu.

+ Weverton valoriza o Grêmio e celebra titularidade após lesão no Palmeiras

Robson, um dos líderes do elenco sub-20, é monitorado pelo Porto, de Portugal, e pelo Shakhtar, da Ucrânia. Ambas as equipes ainda não formalizaram propostas oficiais, mas mantêm conversas com o estafe do jogador.

O zagueiro participou das sete partidas do Palmeiras na Copinha, sendo titular em cinco delas, e contribuiu com uma assistência. Ainda no ano passado, Robson renovou seu contrato com o clube, agora válido até o fim de 2028.

Thiago Pimenta, por sua vez, é monitorado pela Udinese. Os italianos mantêm tratativas com o Palmeiras e com pessoas ligadas ao jogador, e avaliam uma proposta de até 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões na cotação atual).

Pimenta, inclusive, marcou o primeiro gol do empate em 2 a 2 com o Ibrachina, na partida que resultou na eliminação das Crias. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro aproveitou um cruzamento, venceu disputa na área e cabeceou sem chances para o goleiro adversário.

Ambos os zagueiros ainda não atuaram pela equipe profissional do Palmeiras e não aparecem entre os cotados para realizar a transição neste início de temporada. Antes mesmo do início da Copinha, alguns atletas do elenco sub-20 se apresentaram à equipe principal na Academia de Futebol para iniciar a pré-temporada com a comissão liderada por Abel Ferreira.

Pimenta, zagueiro do Palmeiras, durante partida da Copinha (Foto: Reprodução)

O Palmeiras busca um zagueiro pronto no mercado de transferências após a saída de Micael, emprestado ao Inter Miami. No momento, Abel Ferreira conta com quatro opções na posição: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Bendetti, formado na base.

No fim da última temporada, o COF aprovou o orçamento do Palmeiras para 2026. Entre as projeções, o clube prevê uma arrecadação de R$ 1,2 bilhão, sendo cerca de R$ 400 milhões provenientes de vendas de ativos.

