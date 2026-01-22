Weverton valoriza o Grêmio e celebra titularidade após lesão no Palmeiras

Weverton foi titular pela primeira vez com a camisa do Grêmio após deixar o Palmeiras, no início desta temporada. O goleiro atuou durante os 90 minutos na vitória do Imortal por 2 a 0 sobre o Guarany, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.

O confronto marcou o retorno de Weverton aos gramados após lesionar a mão ainda como jogador do Palmeiras, na reta final de 2025. Em razão do problema físico, perdeu a posição para Carlos Miguel, que atuou nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e também nos confrontos decisivos da Copa Libertadores.

- É uma honra vestir essa camisa, voltar a jogar, sentir o calor do futebol raiz, do Gauchão. Fazia tempo que eu não via as pessoas no alambrado te xingando, gritando. Acho que isso é uma motivação a mais. Fazia tempo que eu não jogava. Desde a minha lesão, eu não tinha tido a oportunidade de jogar ainda. Mas treinar, eu treinei bastante, nunca deixei de treinar. Eu amo jogar futebol - disse o goleiro, em entrevista após a partida.

Weverton, recém-chegado ao clube, terá o clássico contra o Internacional como próximo compromisso. Mesmo em período de adaptação ao novo time, o goleiro afirma conhecer a dimensão que a partida representa para as duas equipes e destaca a experiência adquirida no Palmeiras.

Weverton, ex-goleiro do Palmeiras, durante treinamento do Grêmio (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

- Eu estou aqui há pouco tempo, mas sei da importância desse jogo (clássico contra o Internacional), o quanto ele mexe com o sentimento do torcedor. O que posso dizer é que vamos nos preparar bem para fazer um grande jogo e buscar a vitória, que é o nosso objetivo. Já joguei muitos (clássicos) na minha vida, sei como eles são tensos, nervosos, mas muitas vezes é mais na cabeça e na inteligência - finalizou.

