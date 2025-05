Endrick receberá chance de ‘novo’ técnico do Real Madrid; entenda

O início da passagem de Endrick no Real Madrid traduz uma montanha-russa de emoções. Com dificuldade para afirmar um espaço na rotação do time titular, o brasileiro viveu entre momentos de protagonismo e "sumiço" no elenco. A realidade, no entanto, pode mudar na próxima temporada para o jovem, com uma possível chegada de Xabi Alonso no comando técnico.

Atualmente no Bayer Leverkusen, Xabi Alonso seria o substituto, e segundo o portal espanhol "Defensa Central", ele já teria planos para Endrick no time. O ex-jogador apostaria no talento e no potencial do brasileiro, que não recebeu muitas oportunidades em sua primeira temporada pelos Merengues. Além disso, o veículo destaca que o Real Madrid não cogita vender ou emprestar o camisa 16.

No período, Endrick tem 34 exibições com a camisa Branca; sete gols e uma assistência. A joia ganhou prestígio na Copa do Rei, sendo o artilheiro e talismã da equipe no torneio, com seis tentos.

💭 Futuro do comando técnico no Real Madrid ⚪

Carlo Ancelotti, alvo da Seleção Brasileira, parece já ter uma data estipulada para o fim de seu trabalho no Real Madrid. O italiano deixará o comando do clube logo após a disputa do clássico com o Barcelona, no domingo (11), segundo o jornal "Marca". Nas coletivas de imprensa, o italiano evita abordar o assunto.

Xabi Alonso, por sua vez, possui um "acordo de cavalheiros" para deixar o Bayer Leverkusen. A decisão foi tomada com intuito de não dificultar a liberação do treinador para um dos times que ele já atuou em sua época de jogador.

