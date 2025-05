Ex-Real Madrid critica atitude de Raphinha e Yamal: ‘Pecado’

Apesar da eliminação para a Inter de Milão na Champions League, o Barcelona vive temporada marcada por fase copeira, com os títulos da Supercopa da Espanha e da Copa do Rei, ambas vencidas contra o Real Madrid. Ressentido pelos vice-campeonatos, o ex-jogador merengue Tote criticou a postura de Lamine Yamal e Raphinha após a última taça nacional.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em 26 de abril, O Barcelona superou o Real Madrid por 3 a 2 e conquistou a Copa do Rei. Em grande confronto com duas viradas, os Blaugranas contaram com gol de Jules Koundé na prorrogação para erguer o 32º troféu na história da competição.

continua após a publicidade

Na festa do título, a dupla de ataque do Barça chamou a atenção pelo uso de óculos escuros na comemoração em campo. O comportamento foi alvo de críticas na Espanha, inclusive do ex-atacante, que defendeu o Real Madrid entre 1999 e 2003.

Subir para cumprimentar o rei no palco com óculos brilhantes? Figuras como Hierro e Redondo não aceitariam isso. Te diriam: "Aonde você vai assim?". Eu não me identifico com esse tipo de coisa. Na minha época, esses gestos não eram permitidos. disse Tote ao site "El Desmarque"

Raphinha e pai de Yamal 🤬

Raphinha, de 28 anos, ainda foi julgado pela postura perante sua idade. Não sobrou nem para o pai de Yamal, que também estava nas críticas do ex-jogador nas redes sociais.

continua após a publicidade

— Há códigos que não se pode romper. Me parece incrível subir ao palco com óculos de sol. Entendo que Yamal tem 17 anos e um talento espetacular, mas precisa de gente próxima que lhe indique o que é está bem ou não. O que Raphinha, que é mais velho, fez é ainda mais pecado.

— Meu pai nunca teria feito isso. Ele ia para a arquibancada, se colocava em um canto e não dizia nada. A família deve servir como um apoio silencioso, não como um foco a mais de atenção — completou.

➡️ ‘Obrigado Inter’: torcida do Real Madrid estende faixas no CT após queda do Barcelona