Prioridade do Real Madrid para substituir Carlo Ancelotti, Xabi Alonso possui um "acordo de cavalheiros" para deixar o Bayer Leverkusen. A decisão foi tomada com intuito de não dificultar a liberação do treinador para um dos times que ele já atuou em sua época de jogador.

Em contato com o jornal espanhol "AS", o CEO do Bayer Leverkusen, Fernando Carro, confirmou que Xabi Alonso possui em seu contrato uma cláusula que facilita sua ida para qualquer uma das equipes que atuou. São elas: Bayern de Munique, Real Sociedad, Liverpool e Real Madrid.

— Temos um acordo de cavalheiros de que, se qualquer um dos times pelos quais ele jogou procurar o Leverkusen, sentaremos e conversaremos e não colocaremos nenhum obstáculo em seu caminho — explicou Carro.

Ainda em sua fala, Carro disse que a diretoria não se reuniu com Xabi Alonso para debater o futuro do treinador. O CEO ainda reforçou que o acordo de cavalheiros não é uma forma de assumir que não conta com o espanhol, pelo contrário, já que é um dos pilares de sucesso do Leverkusen.

— Não somos ingênuos, mas a posição de treinador é muito importante para um clube, e é verdade que estamos nos preparando para a próxima temporada com ele. Continuamos trabalhando com ele todos os dias. Ele está totalmente envolvido nessa preparação — comentou.

(Foto: Focke Strangmann/AFP)

— Somos um clube muito profissional e temos que estar preparados para tudo. Se houver interesse de outro clube e ele estiver interessado em se juntar a nós, temos uma relação que precisa ser discutida. Não é o nosso desejo, mas estamos claros sobre isso com ele — acrescentou.

Xabi Alonso ainda tem mais um ano de contrato junto ao Bayer Leverkusen. Depois da conquista histórica da Bundesliga na temporada passada, o treinador não conseguiu repetir o sucesso. Com poucas rodadas para o fim do campeonato, a equipe se encontra com oito pontos a menos que o Bayern de Munique.

Real é o único ex-clube que 'ameaça' o Bayer por Xabi Alonso

Inclusos no acordo de cavalheiros, os outros times o qual Xabi Alonso atuou não miram sua contratação para a próxima temporada. O Bayern de Munique, por exemplo, se encontra com um trabalho sólido de Vincent Kompany, que em breve será coroado com o título da Bundesliga. O Liverpool é outro, que será campeão inglês no primeiro ano de Arne Slot.

A Real Sociedad, por sua vez, poderia até se interessar por Xabi Alonso, mas, hoje, figura uma outra prateleira do futebol europeu. Neste sentido, o ex-jogador teria que dar um passo pra trás caso optasse por treinar a equipe.