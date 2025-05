Faltando pouco mais de um mês para o início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA, uma dúvida paira sobre os bastidores do Real Madrid: quem comandará a equipe merengue nos Estados Unidos, entre 14 de junho e 13 de julho? Com a provável saída de Carlo Ancelotti após o clássico contra o Barcelona, marcada para 25 de maio, tudo indica que o time ficará sem treinador efetivo até julho.

Nesse cenário, o nome de Santiago Solari, ex-jogador e atualmente trabalhando na diretoria do clube, ganha força como possível comandante interino. Em entrevista à ESPN, Esteban Solari — irmão de Santiago e técnico do Godoy Cruz, da Argentina — comentou sobre a possibilidade:

- É uma boa pergunta. Eu sei que ele [Santiago] está sempre próximo de Carlo Ancelotti; eles se dão muito bem. Santi está lá há muitos anos e está sempre a serviço do clube - afirmou Esteban, sem confirmar a possibilidade.

Santiago Solari conquistou a Liga dos Campeões pelo Real Madrid na temporada 2001/2002 (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Entre novembro de 2018 e março de 2019, Santiago Solari dirigiu o Real Madrid em 32 partidas oficiais. Conquistou 22 vitórias, somou dois empates e sofreu oito derrotas. Durante sua passagem como técnico, foi responsável por uma decisão que agradou à diretoria e os torcedores: ofereceu mais oportunidades a Vinícius Júnior, recém-chegado do Flamengo.

Vínculo especial com o Real Madrid

Enquanto Santiago Solari tem uma longa história com o clube — como jogador, técnico interino e atualmente em função técnica na diretoria —, seu irmão Esteban também tem uma ligação curiosa com o futebol espanhol. Entre 2008 e 2010, ele atuou pela UD Almería, e integra uma lista seleta de jogadores argentinos que marcaram gol no Real Madrid em partidas oficiais da Champions League.

Em 2012, jogando pelo APOEL Nicósia do Chipre, Esteban Solari marcou de pênalti no Estádio Santiago Bernabéu, na derrota por 5 a 2. Outros nomes da lista incluem Lionel Messi, Carlos Tévez e Julián Álvarez.

Caso se confirme a saída de Ancelotti, Santiago Solari poderá assumir o comando técnico do Real Madrid até julho, sendo uma solução interna e de confiança da cúpula merengue.