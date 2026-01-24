Mbappé decide, Real Madrid vence Villarreal e assume a liderança da La Liga
Atacante chegou ao 21º gol marcado no Campeonato Espanhol
O Real Madrid venceu o Villarreal por 2 a 0, pela 21ª rodada da La Liga, neste sábado (24), no Estádio La Ceramica. Artilheiro da equipe merengue, Kylian Mbappé foi o autor do gols da partidas marcados na segunda etapa.
Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 51 pontos e ocupa a liderança provisória da La Liga. O Barcelona entra em campo contra o Real Oviedo, neste domingo (25), para retomar a 1ª colocação.
Como foi Villarreal x Real Madrid?
No primeiro tempo, o Villarreal iniciou com muito volume, mas não colocou Courtois para trabalhar. Na sequência, o Real Madrid pressionou com uma chegada perigosa de Güler pela direita, que finalizou quase sem ângulo para grande defesa de Luiz Júnior. Vini Jr aproveitou uma bobeira defensiva do adversário, deu um chute cruzado de canhota e a bola passou tirando tinta da trave. Na reta final, o Submarino Amarelo quase marcou com Gueye avançando do meio de campo até a intermediária e batendo de fora da área com muito perigo, mas ao lado do gol.
Na volta do intervalo, o Real Madrid abriu o placar com um minuto após grande jogada de Vini Jr pela esquerda, tocando para trás e Mbappé aproveitando o corte errado de Gueye para finalizar de canhota e abrir o placar. O Villarreal desperdiçou uma grande chance em que Gerard Moreno recebeu um passe livre de marcação na entrada da pequena área após cobrança de falta ensaiada, mas a finalização saiu por cima da meta de Courtois. Nos acréscimos, Mbappé sofreu um pênalti e converteu a cobrança com uma cavadinha para dar números finais ao duelo e colocar os merengues na liderança da La Liga.
