Endrick marca, e Real Madrid vence Stuttgart em estreia na Champions League

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 17:58 • Madri (ESP)

O Real Madrid venceu o Stuttgart por 3 a 1, na estreia da Champions League, nesta terça-feira (17), no Santiago Bernabéu. Mbappé abriu o placar da partida, Undav chegou a empatar para os visitantes, mas Rüdiger e Endrick fecharam o placar. Foi o primeiro gol na competição mais nobre da Europa feito pelo atacante brasileiro, que anunciou nesta segunda-feira (16) que se casou com a influenciadora digital Gabriely Miranda.

Na próxima rodada, a equipe de Carlo Ancelotti visita o Lille, da França, que foi derrotado pelo Sporting na 1ª rodada. Por outro lado, os alemães recebem o Sparta Praga, da República Tcheca.

Como foi a partida?

Em um primeiro tempo intenso, o Stuttgart pressionou o Real Madrid no início da partida e encontrou várias ocasiões claras de gols. No entanto, a equipe de Sebastian Hoeness não conseguiu ser eficiente nas finalizações, mas também esbarrou em Courtois em um grande dia e no travessão.

Os merengues chegaram a responder com Mbappé obrigando Nübel a fazer boas defesas, mas sem o mesmo grau de dificuldade de Courtois. A arbitragem chegou a marcar um pênalti na etapa inicial em cima de Rüdiger, mas voltou atrás da decisão após revisão do VAR.

Na volta do intervalo, o Real Madrid precisou de poucos segundos para abrir o placar com Rodrygo recebendo lançamento de Tchouameni e servindo Mbappé, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. Na sequência, Vini Jr foi acionado na entrada da área e carimbou o travessão da equipe alemã.

Após o gol, a equipe de Carlo Ancelotti reduziu o ritmo, e o Stuttgart chegou ao empate na bola parada. Chase aproveitou uma cobrança de escanteio e cabeceou para Undav testar para o fundo das redes. Mas na mesma moeda, os merengues arrancaram o triunfo com Rüdiger aproveitando uma batida de córner para marcar o gol da vitória aos 37 minutos.

Nos acréscimos, Endrick aproveitou um contra-ataque para o Real Madrid, arrancou do campo de defesa e bateu de fora da área para balançar as redes pela primeira vez na Liga dos Campeões. O camisa 16 também contribuiu com grande falha do goleiro rival.

O que vem por aí?

No sábado (21), o Real Madrid vira a chave e recebe o Espanyol, pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe de Carlo Ancelotti ocupa a 3ª colocação e busca seguir na perseguição ao Barcelona, que tem quatro pontos de vantagem na classificação.

No domingo (22), o Stuttgart encara o Borussia Dortmund, pela 4ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe de Hoeness teve um início irregular, mas tem um confronto direto diante dos aurinegros visando subir na tabela.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 3 x 1 Stuttgart - Champions League

1ª rodada

🗓️ Data e horário: terça-feira, 17 de setembro de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

🟨 Arbitragem: Umut Meler (árbitro); Kerem Ersoy e Ibrahim Çaglar Uyarcan (auxiliares); Rob Dieperink (VAR).

⚽ Gols: Mbappé, 1'/2ºT (1-0); Undav, 27'/2ºT (1-1); Rüdiger, 37'/2ºT (2-1); Endrick, 48'/2ºT (3-1)

Mbappé e Rüdiger também balançaram as redes pela equipe merengue (Thomas Coex/AFP)

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Vásquez (Militão), Carvajal, Rüdiger e Mendy (Fran García); Tchouameni (Modric), Valverde e Bellingham (Endrick); Rodrygo (Arda Güler), Mbappé e Vini Jr.

STUTTGART (Técnico: Sebastian Hoeness)

Nübel; Vagnoman (Chase), Rouault (Zagadou), Chabot e Mittelstadt; Stiller, Karazor e Millot (Demirovic); Leweling, Undav (Bilal Touré) e Fürich (Rieder).