Publicada em 17/09/2024 - 18:26 • Madri (ESP)

Endrick deixou sua marca pelo Real Madrid novamente. Entrando em campo pela primeira vez em um jogo de Champions League, o brasileiro atuou por 15 minutos e, no último lance do duelo sobre o Stuttgart, balançou as redes em chute de fora da área, garantindo a vitória por 3 a 1.

Este foi o segundo gol do camisa 16 pelos Merengues. Antes, o ex-Palmeiras marcou em sua estreia, diante do Real Valladolid, em jogo do Campeonato Espanhol. Nas redes sociais, internautas vibraram com o tento do atacante sobre os alemães.

👀 Confira algumas das reações:

A vitória colocou o Real Madrid na quinta colocação geral da competição, atrás de Bayern, Aston Villa, Liverpool e Juventus pelos critérios de desempate. Na próxima rodada, os comandados de Carlo Ancelotti visitam o Lille na França.

📆 JOGOS DO REAL MADRID NA CHAMPIONS

⚽ Real Madrid 3x1 Stuttgart - 17/09

⚽ Lille x Real Madrid - 02/10

⚽ Real Madrid x Borussia Dortmund - 22/10

⚽ Real Madrid x Milan - 05/11

⚽ Liverpool x Real Madrid - 27/11

⚽ Atalanta x Real Madrid - 10/12

⚽ Real Madrid x RB Salzburg - 22/01/2025

⚽ Brest x Real Madrid - 29/01/2025