Endrick beija aliança de casamento com Gabriely Miranda após gol na Champions

Endrick beija aliança de casamento em comemoração do gol do Real Madrid na Champions League (Pierre-Philippe Marcou/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 18:21 • Madri (ESP)

Na vitória do Real Madrid sobre o Stuttgart, Endrick marcou o último gol da equipe merengue e beijou a aliança de casamento com Gabriely Miranda. Foi a primeira vez que o centroavante balança as redes na Champions League.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O camisa 16 entrou em campo aos 39 minutos da segunda etapa quando o time comandado por Carlo Ancelotti empatava com os visitantes. Nos acréscimos, o jovem de 18 anos arrancou do campo de defesa e finalizou de fora da área para estufar as redes.

Na celebração, o jogador homenageou a sua amada com quem mantém um relacionamento desde outubro de 2023. O atleta e a influenciadora se conheceram pela internet na época em que a promessa brasileira atuava no Palmeiras.

Anteriormente, Endrick já havia marcado um gol pelo Real Madrid diante do Valladolid, pelo Campeonato Espanhol. Além disso, o camisa 16 se tornou o mais jovem atleta a marcar um gol na Champions League com a camisa merengue com 18 anos, 1 mês e 27 dias.

Endrick quebra recorde do Real Madrid na Champions League (Pierre-Philippe Marcou/AFP)