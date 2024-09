Endrick e Gabriely Miranda se casaram ( Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 12:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Endrick e Gabriely Miranda anunciaram nesta segunda-feira (16) que se casaram. A notícia, publicada em conjunto no Instagram, foi compartilhada para os 14 milhões de seguidores que o casal soma em suas redes sociais.

Em sequência de fotos, o atacante do Real Madrid e sua noiva aparecem celebrando a união. A legenda da publicação contém trecho do versículo bíblico Matheus 19:6: “Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa.”

"Enfim, casados", afirmou a influenciadora digital Gabriely Miranda, de 21 anos. Endrick e ela, que é torcedora do Palmeiras, clube anterior do jogador, se conheceram pela internet e assumiram o namoro em outubro de 2024. No ano passado, o jovem casal havia feito um "contrato de namoro", que viralizou nas redes sociais

As fotos foram postadas diretamente de Madri, onde Endrick mora atualmente. A ida da modelo para Espanha era um assunto delicado na família do jogador. Em entrevista recente ao programa "Conversa com Bial", da Globo, Gabriely demonstrou incerteza a respeito da união. Por outro lado, Cintia, mãe de Endrick, afirmou na ocasião que "eles estão muito novos para casar".

Endrick e Gabriely Miranda posam para foto de casamento (Foto: Reprodução)

O atacante do Real Madrid iniciou como titular na derrota do Brasil para o Paraguai por 1 a 0 em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na última terça-feira (10).