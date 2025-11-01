O atacante Cristiano Ronaldo foi o principal destaque na vitória do Al-Nassr de virada sobre o Al-Fayha neste sábado. Satisfeito com o desempenho em campo, o craque português mandou um recado aos torcedores brasileiros durante entrevista após a partida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Estou muito feliz e quero mandar um beijinho a todos os brasileiros, porque sei tem uma massa que me apoia lá. Eu acompanho muito o Brasil, minha irmã vive no Brasil, é casada com um brasileiro… Eu tenho muito carinho pelos brasileiros — disse Cristiano Ronaldo em entrevista ao canal "Goat Brasil".

continua após a publicidade

Além de marcar os dois gols do clube, o craque português chegou aos 952 gols, ficando a 48 tentos do milésimo gol. No meio da semana, Cristiano Ronaldo foi superado pelo time de Karim Benzema, e o Ittihad avançou às quartas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita.

O Al-Nassr retorna a campo no próximo sábado, às 10h50 (horário de Brasília), para enfrentar o NEOM, pela oitava rodada do Saudita.

Veja o recado de Cristiano Ronaldo aos brasileiros

Números de CR7 na temporada

Na temporada atual, Cristiano Ronaldo tem 12 gols, sendo sete pelo Al-Nassr. Além disso, soma duas assistências para a equipe. A vitória não só diminui a distância do português do objetivo de chegar ao milésimo gol, como também mantém o clube na liderança do Campeonato Saudita com 21 pontos.

continua após a publicidade

Na última semana, o atacante chegou à marca dos 950 gols da carreira. De coxa, de quadril, de pênalti… O Lance! preparou um especial detalhando como foram marcados todos os gols da carreira de Cristiano Ronaldo e muito mais. Veja o raio-x!

Cristiano Ronaldo marcou 608 gols com o pé direito, 156 gols de cabeça e 181 com o pé esquerdo. Além disso, o português balançou as redes três vezes de joelho, uma vez com a coxa e uma vez com o quadril, pois feio é não balançar as redes, como diria Dadá Maravilha.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial