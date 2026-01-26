Endrick faz história e quebra recorde de Ronaldo Fenômeno após hat-trick

Endrick entrou para a história do futebol europeu neste fim de semana. Aos 19 anos, o atacante marcou três gols na vitória do Lyon por 5 a 2 sobre o Metz, pela Ligue 1, e se tornou o brasileiro mais jovem a anotar um hat-trick em competições europeias, superando um recorde que pertencia a Ronaldo Fenômeno desde a década de 1990.

Com 19 anos e 188 dias, Endrick ultrapassou Ronaldo Nazário, que havia alcançado a marca aos 21 anos, quando defendia a Inter de Milão, na temporada 97/98. A atuação diante do Metz foi a terceira partida oficial do atacante pelo Lyon e consolidou uma sequência estatística expressiva desde sua chegada por empréstimo do Real Madrid.

Além de quebrar a marca histórica de Ronaldo Fenômeno, Endrick também passou a figurar entre os jogadores mais jovens a marcar três gols em uma mesma partida do Campeonato Francês neste século. À frente dele, aparecem apenas nomes como Jérémy Ménez, Mbappé e Dembélé, todos com idades inferiores no momento em que alcançaram o feito.

O hat-trick também colocou o brasileiro como o jogador mais jovem da história do Lyon a marcar três vezes em um mesmo jogo, superando Bernard Lacombe, ídolo do clube, que havia conseguido a façanha com 19 anos e 192 dias. Karim Benzema, outra referência histórica do OL, aparece mais atrás nesse ranking etário.

Em números, o início de Endrick chama atenção: em três jogos oficiais, são quatro gols marcados e uma assistência, com participação direta em cinco gols da equipe. Na estreia, contra o Lille, pela Copa da França, precisou de apenas 25 minutos para balançar as redes. Na rodada seguinte, diante do Brest, deu assistência e foi um dos destaques ofensivos. Contra o Metz, teve atuação dominante do início ao fim.

Endrick tem impacto imediato no Lyon

O desempenho do brasileiro rapidamente ganhou destaque na França. A imprensa local destacou a maturidade e a capacidade de decisão do atacante, mesmo com pouca idade e curto período de adaptação. O jornal L'Équipe atribuiu nota 9 à atuação contra o Metz e classificou a exibição como "brilhante", ressaltando o fato de Endrick já somar quatro gols e uma assistência em apenas três partidas. Outros veículos franceses apontaram o atacante como um dos grandes nomes da rodada.

Fora de campo, o entorno do jogador também evita comparações diretas, embora reconheça o peso dos números alcançados tão cedo. Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil, destacou a forma como Endrick lida com a repercussão dos feitos históricos.

– Não existe, nem por parte dele, muito menos nossa, busca por comparações com ídolos brasileiros. Sabemos que feitos relevantes acabam associados a números que surpreendem, mas o Endrick tem uma capacidade incomum de se concentrar no próximo jogo – afirmou.

Endrick põe a partida no bolso, faz três gols e Lyon goleia o Metz por 5 a 2 na Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe VERHAEGEN/AFP)

Após a partida, Endrick celebrou o primeiro hat-trick da carreira profissional e dividiu os méritos com o coletivo.

– Estou muito feliz. É meu primeiro hat-trick e vou me lembrar disso para o resto da vida. O time jogou uma partida fantástica. Temos que manter o ritmo – disse o atacante.

O técnico Paulo Fonseca também comentou a atuação do brasileiro, destacando a importância do momento em uma temporada marcada por reformulações no elenco ofensivo.

– Endrick é um jogador diferente. Ele marcou três gols, mas não podemos esquecer que ficou muito tempo sem sequência. Ele precisa evoluir fisicamente, e hoje foi decisivo – avaliou o treinador.

