Ídolo do United destaca vitória sobre Arsenal: 'Atitude positiva'

O ex-atacante Wayne Rooney avaliou o início do trabalho de Michael Carrick como técnico interino do Manchester United. Após a vitória por 3 a 2 sobre o Arsenal, líder da Premier League, no último domingo (25), o maior artilheiro da história do clube afirmou que a equipe deu um passo importante para retomar seu nível competitivo.

Desde que assumiu o comando em 13 de janeiro, Carrick soma duas vitórias em dois jogos, tendo superado também o rival Manchester City na rodada anterior, por 2 a 0. Com os resultados, o Manchester United ocupa a quarta posição na tabela e segue na disputa por uma vaga na próxima Champions League.

Comparação com a gestão anterior

Em declarações ao seu podcast, The Wayne Rooney Show, Rooney analisou a mudança de ambiente na equipe. O ex-jogador elogiou o trabalho da nova comissão técnica em promover uma atitude positiva e maior união entre os atletas, traçando um comparativo com o período sob o comando de Ruben Amorim.

— Trata-se de incutir nos jogadores uma atitude positiva, foco e união, algo que, sejamos honestos, não víamos sob o comando de Ruben Amorim. O Manchester United foi para lá acreditando que poderia vencer a partida — declarou Rooney, ressaltando a capacidade de reação do time após sair atrás no placar contra o Arsenal.

Rooney se aposentou dos gramados em 2021 (Foto: Reprodução/Instagram)

Conexão com as categorias de base

Além do desempenho em campo, Rooney destacou a postura de Carrick e de seus assistentes, como Steve Holland, Jason Wilcox e Jonny Evans, fora das quatro linhas. O ex-capitão valorizou o fato de a comissão técnica estar presente em jogos das equipes sub-16 e sub-18, prática que ele associa ao "DNA" do clube e aos períodos vitoriosos do passado.

— Estive lá durante 13 anos, então há coisas que você quer ver naquele clube de futebol que eu não vejo há muito tempo. Na minha opinião, eles deram um passo para trazer o clube de volta um pouco mais perto de onde estava quando era bem-sucedido — completou.

Bastidores e perspectivas

Rooney também compartilhou detalhes de conversas com Carrick que ilustram o aumento da confiança técnica no elenco. O ex-atacante revelou que o treinador interino chegou a encerrar sessões de treinamento mais cedo devido ao alto nível de desempenho dos atletas, optando por preservar a energia para os jogos.

— Michael me disse o quão bons os jogadores eram e que sentiu que precisava encerrar o treino mais cedo porque eles eram muito bons e ele queria guardar essa energia. E isso ficou comprovado hoje. Uma atuação absolutamente incrível — concluiu Rooney.

Jogadores do Manchester United comemoram gol sobre o Arsenal, pela Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

O que vem por aí?

O Manchester United irá retornar aos gramados no domingo (1), no Old Trafford, em Manchester (ING), pela 24ª rodada da Premier League.

