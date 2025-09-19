Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (20), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro
Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (20), a partir das 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).
Atual terceiro colocado do Brasileirão, o Palmeiras está atrás de Cruzeiro e Flamengo, que têm mais jogos disputados. O Fortaleza, por sua vez, ocupa a vice-lanterna da competição, cinco pontos atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Como chega o Palmeiras para a partida
O Palmeiras recebe o Fortaleza em casa após vencer o River Plate, na Argentina, por 2 a 1, com gols do capitão Gustavo Gómez e do atacante Vitor Roque. Antes da partida de volta das quartas de final da Libertadores, o Verdão encara o Leão no Allianz Parque com a missão de ultrapassar o Cruzeiro e se aproximar do Flamengo, líder do Brasileirão.
A tendência é que Abel Ferreira poupe a maior parte dos titulares para o confronto. Weverton, no entanto, deve ser mantido na equipe, já que a comissão técnica evita promover rodízio na posição de goleiro.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X FORTALEZA
CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: sábado, dia 20 de setembro, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;
📺 Transmissão: SporTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);
🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
Escalações
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay, Murilo, Bruno Fichs e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Ramón Sosa e Luighi.
FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)
João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Guzmán e Prior; Lucero e Breno Lopes.
