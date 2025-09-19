Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (20), a partir das 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Atual terceiro colocado do Brasileirão, o Palmeiras está atrás de Cruzeiro e Flamengo, que têm mais jogos disputados. O Fortaleza, por sua vez, ocupa a vice-lanterna da competição, cinco pontos atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Como chega o Palmeiras para a partida

O Palmeiras recebe o Fortaleza em casa após vencer o River Plate, na Argentina, por 2 a 1, com gols do capitão Gustavo Gómez e do atacante Vitor Roque. Antes da partida de volta das quartas de final da Libertadores, o Verdão encara o Leão no Allianz Parque com a missão de ultrapassar o Cruzeiro e se aproximar do Flamengo, líder do Brasileirão.

A tendência é que Abel Ferreira poupe a maior parte dos titulares para o confronto. Weverton, no entanto, deve ser mantido na equipe, já que a comissão técnica evita promover rodízio na posição de goleiro.

Partida entre Fortaleza e Palmeiras, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FORTALEZA

CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, dia 20 de setembro, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

📺 Transmissão: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);

🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Murilo, Bruno Fichs e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Ramón Sosa e Luighi.

FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)

João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Guzmán e Prior; Lucero e Breno Lopes.