Erro grave da Globo em Vitória x Fluminense repercute: ‘Inacreditável’

A partir dos 23 minutos do primeiro tempo de Vitória x Fluminense, o Premiere, canal esportivo da Globo, ficou completamente sem som na transmissão. Alguns minutos depois, o som ambiente do estádio foi resgatado, mas o jogo permaneceu até o final do primeiro tempo sem narração e comentários. O som só retomou aos 48 minutos da 1ª etapa.

O primeiro tempo foi encerrado aos 50 minutos, com a vitória parcial do Fluminense por 1 x 0, com gol de Hércules.

Fluminense enfrenta Vitória com time misto no Barradão

Com um confronto decisivo pelas quartas de final da Sul-Americana contra o Lanús já nesta terça-feira (23), o técnico Renato Gaúcho optou por preservar algumas peças importantes do time. Entre os jogadores do Fluminense poupados estão Thiago Silva, Freytes, Renê, Martinelli, Nonato e Everaldo.

Escalação do Fluminense: Fábio; Guga, Igor Rabello, Ignácio e Fuentes; Hércules, Otávio e Lima; Serna, Canobbio e Cano (Técnico: Renato Gaúcho).

Escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Pepê, Dudu, Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer (Técnico: Rodrigo Chagas).

VITÓRIA X FLUMINENSE

24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Fluminense: Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).

