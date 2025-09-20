Erro grave da Globo em Vitória x Fluminense repercute: ‘Inacreditável’
Transmissão da partida passou mais de 20 minutos sem som
A partir dos 23 minutos do primeiro tempo de Vitória x Fluminense, o Premiere, canal esportivo da Globo, ficou completamente sem som na transmissão. Alguns minutos depois, o som ambiente do estádio foi resgatado, mas o jogo permaneceu até o final do primeiro tempo sem narração e comentários. O som só retomou aos 48 minutos da 1ª etapa.
O primeiro tempo foi encerrado aos 50 minutos, com a vitória parcial do Fluminense por 1 x 0, com gol de Hércules.
Fluminense enfrenta Vitória com time misto no Barradão
Com um confronto decisivo pelas quartas de final da Sul-Americana contra o Lanús já nesta terça-feira (23), o técnico Renato Gaúcho optou por preservar algumas peças importantes do time. Entre os jogadores do Fluminense poupados estão Thiago Silva, Freytes, Renê, Martinelli, Nonato e Everaldo.
Escalação do Fluminense: Fábio; Guga, Igor Rabello, Ignácio e Fuentes; Hércules, Otávio e Lima; Serna, Canobbio e Cano (Técnico: Renato Gaúcho).
Escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Pepê, Dudu, Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer (Técnico: Rodrigo Chagas).
VITÓRIA X FLUMINENSE
24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Fluminense: Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT);
🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
