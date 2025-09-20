Na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Vitória, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, um erro foi identificado na camisa do jogador Agustín Canobbio. Conforme apontado por internautas, o nome de Canobbio na camisa tricolor estava escrito incorretamente, com um "B" a menos, ou seja, "Canobio" em vez de "Canobbio". Veja;

Veja as reações:

Fluminense vence Vitória no Barradão

✍️ Texto de Rafael Carmo

Com um bonito gol de Hércules, o Fluminense foi mais efetivo para vencer por 1 a 0 em um duelo marcado por expulsões no Barradão. O resultado mantém o Flu vivo na luta por uma vaga na próxima Libertadores, enquanto o Rubro-Negro segue em situação delicada no Z-4.

Hércules comemora gol contra o Vitória (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

📆Próximos compromissos

Agora o Vitória tem compromisso marcado para as 11h do próximo domingo, quando enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre. Já o Fluminense entra em campo às 21h30 desta terça, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas da Sul-Americana contra o Lanús. Pela Série A, o Flu só joga às 16h do próximo domingo, em clássico contra o Botafogo, também no Maracanã.