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Endrick é exaltado, e Vini Jr eleito pior em campo por jornal espanhol

Centroavante foi decisivo na vitória do Real Madrid sobre a Roma

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 18:30
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Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League
Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

Enquanto Endrick foi exaltado na imprensa espanhola, Vini Jr foi eleito o pior jogador em campo na vitória do Real Madrid sobre a Roma, na Champions League. Um dos principais jornais do país, o "Marca" escolheu o centroavante revelado pelo Palmeiras como o melhor homem em campo e deu nota nove para a atuação do jogador.

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- Jogou pelo lado direito. Realizou uma grande tentativa entrando pelo lado direito da área, mas caiu em busca do pênalti. Novamente ameaçou a defesa da Roma com outra boa arrancada pela direita. Subiu alto para cabecear e marcar o gol de empate. Nada é impossível para Endrick.

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Por outro lado, Vini Jr recebeu uma nota três após uma partida muito discreta em que pouco fez pelo Real Madrid contra a Roma. O brasileiro saiu de campo quando os merengues perdiam por 3 a 1, e a entrada de Endrick em seu lugar foi determinante para a virada dos espanhóis.

- Completamente invisível no ataque. Errou vários passes na frente, exceto o último, que deixou Bellingham em ótima posição. Ele esteve praticamente invisível. Tentou um passe de calcanhar inútil no meio-campo e perdeu a posse de bola, o que levou ao contra-ataque que resultou no gol de Malen, que marcou o segundo gol da equipe. Foi substituído por Endrick aos 58 minutos.

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Enquanto Endrick busca um espaço com José Mourinho, Vini Jr vive um momento de baixa na temporada. O camisa sete tem apenas um gol marcado e desfalcará o Real Madrid nas próximas quatro partidas da La Liga por conta da expulsão na vitória dos merengues sobre o Villarreal, no último final de semana.

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Vini Jr marca Wesley na vitória do Real Madrid sobre a Roma, na Champions League
Vini Jr marca Wesley na vitória do Real Madrid sobre a Roma, na Champions League (Foto: Filippo Monteforte/AFP)
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